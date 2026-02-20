Le PSG respire en Europe mais tremble encore en Ligue 1

Difficile de savoir sur quel pied danser avec ce Paris-là. On pensait l'équipe lancée pour de bon après avoir écrasé l'OM (5-0) et gratté une victoire précieuse à Auxerre. Mais la rechute a été brutale à Rennes (1-3), avant ce sursaut d'orgueil à Monaco en Ligue des champions (3-2) qui vient encore brouiller les pistes. C'est tout le paradoxe de l'ère Luis Enrique : capable de trous d'air incompréhensibles comme de renversements spectaculaires. Le problème, c'est que Lens ne lâche rien en face. Désormais, le moindre faux pas est interdit.

Un chassé-croisé en tête du classement

Si le PSG a longtemps fait la course en tête, la dynamique s'est inversée. Avec la défaite en Bretagne, Lens a confirmé son statut de prétendant sérieux, profitant du moindre faux pas parisien pour mettre la pression. L'écart est désormais infime, voire inexistant selon les journées, et la différence de buts pourrait s'avérer déterminante. Les deux équipes affichent des statistiques impressionnantes, mais là où Lens brille par sa régularité et sa solidité collective, le PSG alterne entre démonstrations offensives et friabilité défensive.

À peine remis de ses émotions monégasques, le PSG n'a pas le temps de souffler. Le calendrier est infernal et la réception de Metz arrive déjà. On a tendance à croire que ces matchs contre des mal classés, comme Le Havre qui suit fin février, sont des formalités, mais c’est tout l’inverse. C’est souvent là, face à des blocs bas et regroupés, que Paris s'enlise et perd sa concentration. Sauf que cette année, avec un Lens qui tourne à plein régime juste derrière, le moindre faux pas contre un « petit » pourrait coûter très cher.

L'Europe et l'ombre de Monaco

Luis Enrique a dû pousser un énorme ouf de soulagement. La défaite contre le Sporting (1-2) avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur le niveau européen, et le début de match catastrophique à Monaco a failli confirmer les pires craintes. Heureusement, ce scénario dingue (victoire 3-2) change tout : au lieu de plonger dans la crise, le PSG s'offre un bol d'air vital. Mais ne nous y trompons pas : si le résultat est là, les frayeurs de la première mi-temps rappellent que rien n'est joué pour la suite de la saison.

Désiré Doué : la réponse du "soliste"

On l'a souvent taxé d'individualisme, de vouloir trop en faire tout seul. Désiré Doué agaçait parfois par ce côté « perso », mais à Monaco, il a mis tout le monde d'accord . Sa réponse, il l'a donnée balle au pied : c'est justement cette capacité à provoquer et à casser les lignes tout seul qui a sauvé les meubles quand le collectif était en panne sèche.

Là où certains cadres ont parfois donné l'impression de subir la pression, le jeune milieu joue avec un culot monstre. Il ne se cache pas, réclame les ballons chauds et n'hésite pas à provoquer en un contre un pour créer le déséquilibre. Ce n'est plus seulement un "joker" de luxe : sa capacité à secouer l'équipe quand ça va mal devient indispensable pour Luis Enrique. Pour le sprint final, la clé du titre, c'est peut-être lui.

Entre soulagement et exigence : les nerfs à vif

Les supporters parisiens n'ont plus de cœur, à ce rythme-là. L'euphorie du 5-0 contre l'OM avait été douchée par la débâcle à Rennes, et le scénario fou à Monaco a encore joué avec leurs nerfs.

Sur les réseaux, l'ambiance est paradoxale : on célèbre la force mentale et le culot de Doué, mais on n'oublie pas la peur bleue des vingt premières minutes. Le message des tribunes est clair : cette équipe a du cœur, c'est indéniable, mais elle doit arrêter de se mettre toute seule dans le pétrin pour qu'on puisse enfin respirer.

Calendrier en surchauffe

Le calendrier à venir est un véritable parcours du combattant. Outre la double confrontation européenne contre Monaco ( victoire 3 à 2 à l’aller ), le PSG devra négocier des déplacements périlleux et recevoir des équipes luttant pour leur survie. Lens, de son côté, n'attend qu'une chose : que Paris craque sous la pression de l'enchaînement des matchs.

L'avance confortable a fondu. Le titre est toujours à portée de main, mais il faudra que le PSG retrouve l'efficacité et la solidarité entrevues face à l'OM pour espérer soulever le trophée de fin d’année. Dans le cas contraire, Lens est prêt à saisir sa chance historique. La saison est loin d'être terminée, et les prochaines semaines s'annoncent irrespirables.