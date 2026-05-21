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OM : Stéphane Richard sauve Marseille depuis 10 ans

OM21 mai , 12:40
parCorentin Facy
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Nommé président de l’OM par Frank McCourt pour succéder à Pablo Longoria, Stéphane Richard entrera en fonctions le 2 juillet prochain. Mais l’ancien patron d’Orange connaît déjà très bien le club olympien.
Un nouveau chapitre s’écrit à l’Olympique de Marseille cet été. Les départs de Pablo Longoria et de Medhi Benatia ont été compensés par Frank McCourt, avec la nomination de Stéphane Richard à la présidence et celle annoncée de Grégory Lorenzi à la direction sportive. En ce qui concerne l’ancien patron d’Orange, son entrée en fonction sera effective à compter du 2 juillet prochain. En coulisses, Stéphane Richard s’active déjà, néanmoins, pour prendre ses marques au plus vite et pour se mettre au travail dans les meilleures conditions.
Le nouveau président de l’OM a l’humilité de reconnaître qu’il découvre le monde du football de l’intérieur. L’Olympique de Marseille ne lui est toutefois pas étranger comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national raconte notamment que le deal signé en 2016 entre l’OM et Orange, lorsque Stéphane Richard était le PDG de la marque de téléphonie, a fait énormément de bien aux finances du club phocéen à l’époque.
« Orange étant plutôt habitué aux enjeux nationaux (droits télé, naming de la Ligue 1, équipes de France), le Vélodrome n'était pas forcément un choix stratégique à la base. On peut penser que Richard l'a aussi déclenché au printemps 2016 après avoir été convaincu par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qu'il connaissait bien. Gaudin était en difficulté sur le financement global du stade, et l'OM n'arrivait pas à trouver un partenaire » souffle dans L’Equipe l’un des bras droits de Stéphane Richard à l’époque. Président de l’OM de 2016 à 2021, Jacques-Henri Eyraud abonde dans le même sens.

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« Il a été un partenaire important, structurant, le premier emblématique de cette nouvelle époque. Le rapport a été fluide avec lui et ses équipes. C'était courageux pour Orange de s'afficher ainsi » explique l’ancien président de l’Olympique de Marseille, qui a donc rendu un fier service au club phocéen il y a quelques années. Reste à voir s'il sera efficace, cette fois dans le rôle de président de l’OM. Ses premiers chantiers sont colossaux : nommer un directeur sportif, ce qui est en passe d’être fait mais aussi choisir un futur entraîneur et bâtir une équipe compétitive, malgré des finances dans le rouge. Il lui faudra également séduire les leaders des groupes de supporters, à l’occasion d’une réunion qui se tiendra probablement en juin. L’occasion pour Stéphane Richard de prouver qu’il peut être aussi efficace à l’OM que lorsqu’il représenterait les intérêts d’Orange.
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603418610534013
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54341661260546
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Brest
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Le Havre
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15
Auxerre
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16
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17
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