PSG : Nasser Al-Khelaïfi racketté sur la côte anglaise

PSG : Nasser Al-Khelaïfi racketté sur la côte anglaise

PSG02 juil. , 9:00
parGuillaume Conte
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Le PSG rêve d'Eli Kroupi Junior, mais Bournemouth ne fera aucun cadeau au club qui lui a déjà recruté Illya Zabarnyi. Nasser Al-Khelaïfi est prévenu.
Toujours aussi particulier, le marché des transferts anglais frappe déjà fort en ce début de mercato. Elliot Anderson va signer à Manchester City dans le cadre d’un transfert à 130 millions d’euros. Un prix énorme pour un joueur certes talentueux, jeune et efficace, mais qui était milieu défensif à Nottingham Forest cette saison, et ne compte qu’une poignée de sélections avec l’Angleterre. A la Coupe du monde, il se montre utile à la sélection de Thomas Tuchel, mais n’a pas encore pu démontrer tout son talent au coeur du jeu.
Néanmoins, ces transferts à plus de 100 millions d’euros semblent désormais la norme de l’autre côté de la Manche. Tottenham est parti pour en réaliser deux, avec Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Et tout le monde a envie de toucher le jackpot.
Ainsi, selon les informations de Team Talk, c’est aussi le cas de Bournemouth, qui a donné son feu vert pour un transfert de Eli Kroupi Junior. L’attaquant français intéresse plusieurs clubs de Premier League, mais c’est le PSG qui est le plus chaud sur ce dossier. Et le média britannique de souligner que le prix du joueur actuellement en vacances a augmenté ces dernières semaines. En raison d’un marché dynamique et de clubs très dépensiers, l’ancien du FC Lorient est passé de 80 à 100 millions d’euros, a fait savoir le club de la cote sud de l'Angleterre.
Une somme rondelette, même pour le PSG, qui envisage déjà de placer un montant à ce niveau pour s’offrir Yan Diomandé. Il y a de grande chances que ce mercato soit celui des transferts à 100 millions d’euros, qui restaient encore rares jusqu’à présent. Et si le PSG veut offrir à Luis Enrique les joueurs qu’il désire, il va falloir aligner les ‘0’ sur les chèques de la part de Nasser Al-Khelaïfi. Double champion d’Europe en titre, Paris n’a plus dépensé plus de 100 ME sur un joueur depuis le duo Kylian Mbappé et Neymar, en 2017.
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Donc que doit faire le PSG, se restreindre, niveler vers le bas son niveau pour satisfaire à la mauvaise gestion de club comme L OL ou l OM ? Et puis apres tout on devrait donner a tout les clubs de L1 le budget du Mans, ça serait parfait en terme d equité, osef les clubs qui jouent l Europe, le plus important c'est la L1... Pendant ce temps le dernier non relégable de Première League fait un mercato a plus de 300M; Chelsea non Europeen, va attaquer son mercato en ayant deja dépensé plus 1,7 Milliards en 3ans ; Liverpool doit faire des ajustements avec des joueurs a plus de 100M alors qu ils ont dépensé un demi milliard l ete dernier, le Real crie sous tout les toits qu ils vont mettre 150M sur le premier joueur venu ... T'as raison reste ds ta bulle, tu vis ds un monde utopique si tu penses réellement que le probleme c est le PSG !!!

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