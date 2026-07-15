PSG : Barcola va quitter Paris, le Real a tranché

Le Bayern Munich sera l’un des acteurs majeurs du mercato. Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid et si le club allemand s’oppose pour l’instant à son départ, il prépare en coulisses sa succession. Le nom de Bradley Barcola revient avec insistance en Bavière.

C’est la grosse information des dernières heures. A peine l’équipe de France éliminée de la Coupe du monde 2026, on apprenait par Foot Mercato que Michael Olise a pris la décision de rejoindre le Real Madrid cet été . Priorité du club merengue pour renforcer son secteur offensif, l’international français estime que rejoindre la capitale espagnole est le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Un point positif pour le Real Madrid, qui va maintenant devoir trouver les arguments pour faire plier le Bayern Munich.

Une offre aux alentours de 200 millions d’euros pourrait faire craquer le champion d’Allemagne en titre même si officiellement, Michael Olise n’est pas à vendre. Preuve qu’un départ est possible, la formation entraînée par Vincent Kompany travaille activement à la succession d’Olise selon le journaliste Santi Aouna. Et un nom revient avec insistance au Bayern Munich ces dernières heures, celui de Bradley Barcola. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2028, l’ailier français de 24 ans était plutôt associé à Liverpool ou à Arsenal ces derniers jours. Le retour du Bayern dans ce dossier pourrait tout relancer.

Olise au Real, le Bayern fonce sur... Barcola

Car même si le PSG aimerait garder l’ancien Lyonnais, une grosse offre du club munichois est susceptible de rabattre les cartes. Barcola pourrait être séduit par l’opportunité de rejoindre un club comme le Bayern, où il serait un titulaire quasiment assuré avec le départ d’Olise. Du côté de Paris, cet intérêt allemand risque de faire encore grimper les enchères et en cas d’offre supérieure à 100 millions d’euros, difficile de prédire la réponse de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. En accélérant concrètement sur le dossier Michael Olise, le Real Madrid risque indirectement d’envoyer Bradley Barcola en Allemagne. Un jeu des chaises musicales pour les internationaux français qui va animer les prochaines semaines de mercato.