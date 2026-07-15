Aouar

Transfert bouclé, Aouar fait son grand retour

Mercato15 juil. , 20:20
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Lassé par les critiques subies en Arabie Saoudite, Houssem Aouar met un terme à son aventure avec Al-Ittihad. L’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais va retrouver le football européen à partir de la saison prochaine.
Houssem Aouar n’en peut plus. Après deux années passées en Arabie Saoudite, le milieu de terrain a émis le souhait de quitter Al-Ittihad. Le Franco-Algérien, agacé par les critiques incessantes d’une partie des supporters, a d’ailleurs obtenu gain de cause auprès de ses dirigeants. Le club saoudien a accepté de négocier son transfert, écrit le site d’Africafoot, qui annonce son départ imminent au Real Betis. Malgré son contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais va filer dans le cadre d’une opération estimée à près de 5 millions d’euros.
Une belle affaire pour le club andalou à la recherche d’un milieu relayeur capable d’évoluer au poste de meneur de jeu. Ses prestations en Arabie Saoudite ont apparemment convaincu le cinquième de Liga qui l’a également vu à l’œuvre durant la Coupe du monde 2026. Houssem Aouar a en effet débuté deux des quatre matchs de l’Algérie, dont le troisième de la phase de groupes contre l’Autriche (3-3) qu’il a terminé avec deux passes décisives. Preuve que le milieu de 28 ans peut encore briller au haut niveau malgré son échec à la Roma (2023-2024).

Et si Aouar croisait l'OL ?

Probablement revanchard, le natif de Lyon va rebondir dans un championnat qui semble correspondre à ses qualités. Plus connu pour sa finesse technique que pour ses qualités athlétiques, Houssem Aouar a tout ce qu’il faut pour se relancer en Espagne, voire en Coupe d’Europe puisque le Real Betis va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi envisager d’éventuelles retrouvailles avec l’Olympique Lyonnais si les Gones remportent leur troisième tour préliminaire et le barrage.
Articles Recommandés
Vincent Duluc Et Bruce Grannec Ca Chauffe Apres France Espagne
Mondial 2026

Vincent Duluc et Bruce Grannec, ça chauffe après France-Espagne

Un Titi A 50 Me Le Psg Va Reussir Son Coup
PSG

Un Titi à 50 ME, le PSG va réussir son coup

Pavard Relance Les Supporters De Lom Vont Halluciner
OM

Pavard relancé, les supporters de l'OM vont halluciner

Lol Enchaine Et Soffre Le Servette Fc En Amical
OL

L'OL enchaîne et s'offre le Servette FC en amical

Fil Info

15 juil. , 21:30
Vincent Duluc et Bruce Grannec, ça chauffe après France-Espagne
15 juil. , 21:00
Un Titi à 50 ME, le PSG va réussir son coup
15 juil. , 20:40
Pavard relancé, les supporters de l'OM vont halluciner
15 juil. , 20:33
L'OL enchaîne et s'offre le Servette FC en amical
15 juil. , 20:00
La FIFA recadre violemment Deschamps et la France
15 juil. , 19:35
Argentine-Angleterre : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)
15 juil. , 19:30
PSG : Barcola va quitter Paris, le Real a tranché
15 juil. , 19:00
100 ME pour Bouaddi, Liverpool va revenir en force
15 juil. , 18:40
L’OL détourne Openda de Lens avec une meilleure offre

Derniers commentaires

La FIFA recadre violemment Deschamps et la France

Quels choix douteux ?

La FIFA recadre violemment Deschamps et la France

Il a très bien arbitré ... DD, remet plutôt en question tes choix douteux !

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Faut jamais dire jamais

La FIFA recadre violemment Deschamps et la France

Il est tombé bien ba monsieur Collina. Tout le monde voit match après match l'étendu de l'incapacité des arbitres et surtout de leur corruption

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Euh pas du tout lyon a quand meme des actif que n'a pas l'om et le l'ol a des dirigeants sérieux maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading