Transfert bouclé, Aouar fait son grand retour

Lassé par les critiques subies en Arabie Saoudite, Houssem Aouar met un terme à son aventure avec Al-Ittihad. L’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais va retrouver le football européen à partir de la saison prochaine.

Houssem Aouar n’en peut plus. Après deux années passées en Arabie Saoudite , le milieu de terrain a émis le souhait de quitter Al-Ittihad. Le Franco-Algérien, agacé par les critiques incessantes d’une partie des supporters, a d’ailleurs obtenu gain de cause auprès de ses dirigeants. Le club saoudien a accepté de négocier son transfert, écrit le site d’Africafoot, qui annonce son départ imminent au Real Betis. Malgré son contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais va filer dans le cadre d’une opération estimée à près de 5 millions d’euros.

Une belle affaire pour le club andalou à la recherche d’un milieu relayeur capable d’évoluer au poste de meneur de jeu. Ses prestations en Arabie Saoudite ont apparemment convaincu le cinquième de Liga qui l’a également vu à l’œuvre durant la Coupe du monde 2026. Houssem Aouar a en effet débuté deux des quatre matchs de l’Algérie, dont le troisième de la phase de groupes contre l’Autriche (3-3) qu’il a terminé avec deux passes décisives. Preuve que le milieu de 28 ans peut encore briller au haut niveau malgré son échec à la Roma (2023-2024).

Et si Aouar croisait l'OL ?

Probablement revanchard, le natif de Lyon va rebondir dans un championnat qui semble correspondre à ses qualités. Plus connu pour sa finesse technique que pour ses qualités athlétiques, Houssem Aouar a tout ce qu’il faut pour se relancer en Espagne, voire en Coupe d’Europe puisque le Real Betis va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi envisager d’éventuelles retrouvailles avec l’Olympique Lyonnais si les Gones remportent leur troisième tour préliminaire et le barrage.