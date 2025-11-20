PSG : Nasser Al-Khelaïfi accepte le départ de Fabian Ruiz

Même s’il n’est pas du genre à laisser partir ses meilleurs joueurs facilement, Nasser Al-Khelaïfi a fait une promesse à Fabian Ruiz.

Recruté par le Paris Saint-Germain à Naples pour 22 millions d’euros à l’été 2022, Fabian Ruiz a mis du temps avant de devenir un maillon indispensable dans la capitale française. Son intégration a d’abord été difficile, à tel point que son départ a plusieurs fois été évoqué. Mais la venue au PSG de Luis Enrique a changé la donne pour le joueur de la Roja, qui a enfin montré le meilleur de lui-même la saison dernière et qui s’impose depuis comme un joueur indispensable au sein de l’équipe championne d’Europe. Le faire partir de Paris ne sera pas une chose aisée, surtout lorsque l’on sait à quel point Nasser Al-Khelaïfi est inflexible lorsqu’il s’agit de vendre ses meilleurs joueurs.

Le PSG ne retiendra pas Fabian Ruiz

La situation de Fabian Ruiz est un peu différente selon Don Balon. Le média espagnol confirme que Barcelone a tenté de recruter l’international espagnol de 29 ans la saison dernière. Une option inenvisageable pour le président du PSG, lequel n’avait pas du tout envie de renforcer un concurrent direct à la victoire en Ligue des Champions. Fabian Ruiz n’était pas non plus dans l’optique de rejoindre la Catalogne. Le joueur d’1m89 a en revanche fait savoir au club parisien que son souhait était de rentrer au Bétis Séville après son aventure au PSG. Formé chez les Verdiblancos, Fabian Ruiz souhaite y terminer sa carrière et contre toute attente, Nasser Al-Khelaïfi ne s’y opposera pas.

En effet, le média nous apprend qu’il existe un accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Fabian Ruiz pour permettre au milieu de terrain espagnol (41 sélections) de partir au Betis lorsqu’il le souhaitera, peut-être à la fin de son contrat avec le PSG en juin 2027 ou quelques années plus tard. Quoi qu’il en soit, Nasser Al-Khelaïfi ne fera pas obstacle, cette fois, au départ de l’un de ses joueurs majeurs. Le Paris Saint-Germain veut se montrer classe avec un élément irréprochable depuis son arrivée, d’autant que son départ ne renforcera pas un concurrent direct en Ligue des Champions. Un geste que Fabian Ruiz appréciera, la question est maintenant de savoir pour quand son grand retour au Betis, et donc par conséquent son départ du PSG, est prévu.