PSG : Fabian Ruiz annonce son prochain club

Le PSG peut compter sur les services d'un milieu de terrain très régulier et impressionnant. Fabian Ruiz en fait partie, lui qui a franchi un gros cap depuis quelque temps.

Le Paris Saint-Germain compte dans son effectif des joueurs de grand talent. Fabian Ruiz en fait partie. S'il n'a pas connu des débuts faciles dans la capitale, l'arrivée de Luis Enrique a tout changé. Le milieu de terrain espagnol est un titulaire indiscutable dans le plan de jeu de son entraineur. Fabian Ruiz a tout gagné avec le PSG mais veut encore tenter de rééditer l'exploit cette saison, qui plus est pour se lancer parfaitement dans l'optique de la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne. A 29 ans, Fabian Ruiz est au sommet de sa carrière. S'il adore jouer au PSG, il ne compte pas y terminer sa carrière.

Fabian Ruiz sans langue de bois

Lors d'un passage ces dernières heures en conférence de presse, l'ancien du Napoli a en effet avoué qu'il souhaitait retourner jouer prochainement au Betis, son club de coeur dans lequel il a été formé et où il a joué de 2014 à 2018 : « Je ne le cache pas, je suis un supporter du Betis et j'aimerais y revenir un jour pour terminer ma carrière. Je ne sais pas quand. Espérons que ce soit le cas. (...) J'essaie de les voir jouer dès que je peux, je suis membre. Je suis heureux pour tout ce qui leur arrive de bien. Nous avons connu plusieurs bonnes saisons, avec d'excellents joueurs, et ce beau football, nous le devons à Pellegrini, qui a apporté beaucoup de joie aux supporters du Betis ».

Pour rappel, la rencontre de l'Espagne ce mardi soir contre la Turquie aura lieu à Séville. Forcément un moment particulier pour Fabian Ruiz. Une fois cette rencontre terminée, le milieu de terrain reviendra dans la capitale française. Et il n'a pas prévu de laisser tomber le PSG de sitôt même si le rêve d'évoluer de nouveau pour le Betis est bien vivant.