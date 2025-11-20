ICONSPORT_275756_0130

Zéro euro pour le meilleur du monde, le PSG a frappé fort

PSG20 nov. , 9:40
parGuillaume Conte
Le PSG a beaucoup fait parler pour ses deux recrues cet été. Mais il y a un troisième homme qui est arrivé en toute discrétion, et qui fait clairement saliver le staff parisien pour l'avenir.
A l’heure où Lucas Chevalier essuie de nombreuses critiques après sa première partie de saison irrégulière, personne au PSG n’envisage réellement de mettre Matvey Safonov dans la peau d’un titulaire. L’ancien gardien du LOSC possède la confiance de son entraineur. Et ce dernier regarde même plus du côté du troisième gardien pour préparer l’avenir, si besoin était. En effet, il est peu souvent question de lui, mais Renato Marin a été recruté pour zéro euro cet été en provenance de la Roma. Et s’il ne participe pour le moment qu’aux entrainements dans la semaine et aux échauffements le week-end, le jeune gardien italien marque tout de même de précieux points.
A 19 ans, il fait déjà saliver au sein du PSG, dont un membre du club s’est confié dans les colonnes de L’Equipe. «  C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre… », insiste le club parisien, qui reconnait avoir suivi Marin depuis son explosion au Brésil, son pays natal, à l’âge de 15 ans. 
Si Renato Marin plait clairement beaucoup à Luis Enrique en raison de ses qualités « techniques et physiques », comme l’a récemment confié l’Espagnol, le gardien natif de Sao Paulo va certainement finir par demander un peu de temps de jeu dans les mois à venir. La patience sera la clé de son passage au PSG, mais être troisième gardien au sein de ce club a souvent été très compliqué pour les éléments concernés. 
Le Paris SG est en tout cas persuadé d’avoir récupéré un grand talent, et il reste à savoir si de la place lui sera faite pour qu’il le démontre pendant les matchs. Un turnover sera possible dans quelques semaines, avec l’entrée en lice en Coupe de France qui avait permis à Matvey Safonov de s’illustrer la saison dernière.

Loading