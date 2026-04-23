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PSG : Moscardo envoie un énorme message à Luis Enrique

PSG23 avr. , 23:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG verra revenir l’été prochain Gabriel Moscardo. Le Brésilien s’éclate cette saison sous les couleurs de Braga et pourrait bien avoir sa chance avec le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain dispose d’un effectif de très grande qualité et il n’est pas toujours évident de s’y faire une place. Gabriel Moscardo le sait bien et a rapidement été prêté par les champions d’Europe. Le milieu de terrain brésilien a notamment évolué du côté du Stade de Reims avant de rejoindre Braga. Au Portugal, l’ancien du SC Corinthians se régale. Parfois replacé au poste de défenseur central, Gabriel Moscardo parvient à montrer tout son talent. De quoi espérer un bel avenir en Europe et au PSG, peut-être même dès la saison prochaine si Luis Enrique décide de lui faire confiance.

Moscardo y croit plus que jamais 

Lors d’un entretien accordé ces dernières heures au média portugais 365 Scores, le natif de Taubaté a en tout cas envoyé un message clair au club de la capitale : « Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. Nous en reparlerons une fois la saison terminée. Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être.
La Coupe du monde des clubs a été un moment très spécial pour moi. J’ai pu disputer davantage de matchs et m’entraîner plus souvent avec eux. Ils venaient de remporter la Ligue des champions. À tous ceux qui me demandent ce que c’est que de s’entraîner avec eux, je réponds que je n’ai jamais rien vu de tel. Leur niveau d’entraînement est tout simplement exceptionnel, ce sont vraiment les meilleurs au monde. »

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L’objectif déclaré de Moscardo est donc bien de revenir au PSG et d’y disputer toute une saison. Cela tombe bien, Paris cherche de nouveaux défenseurs centraux et le joueur brésilien pourrait entrer dans la rotation à ce poste. Récemment, son compatriote Lucas Beraldo a été replacé au milieu de terrain et impressionne pas mal de monde. De quoi donner des idées au staff concernant Moscardo ? On le saura très rapidement.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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