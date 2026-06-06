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Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère

Equipe de France06 juin , 21:40
parEric Bethsy
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A l’occasion de la journée réservée aux sponsors de la Fédération Française de Football, la société de paris en ligne Betclic a utilisé l’image de cinq joueurs, y compris Kylian Mbappé et Rayan Cherki. En désaccord, les deux internationaux n’ont pas du tout apprécié.
C’est tendu entre les Bleus et la Fédération Française de Football. Les joueurs de l’équipe de France, qui ont dû accepter la baisse de leurs primes pour le Mondial 2026, ainsi que le nombre limité de places accordées à leurs proches, ont maintenant un problème avec l’utilisation de leur image. Le désaccord déjà apparu par le passé a refait surface mardi lors de la journée réservée aux partenaires commerciaux de la FFF.

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Les hommes de Didier Deschamps ont participé à une séance photo à Clairefontaine, avant de constater qu’une de ces images, avec cinq joueurs, avait été utilisée pour une publicité de Betclic diffusée jeudi soir. De quoi provoquer la colère des éléments concernés, à commencer par Rayan Cherki et Kylian Mbappé qui, selon L’Equipe, assurent qu’ils ne connaissaient pas l’identité des destinataires de la photo.
Le milieu offensif et le capitaine des Bleus ne souhaitaient pas participer à une publicité pour une société de paris en ligne. D'où les nouvelles crispations sur ce sujet. On se souvient qu’en 2022, le Bondynois avait boycotté une opération commerciale. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain refusait d’associer son image à certaines marques en contradiction avec d’autres sociétés représentées. Une nouvelle convention collective avait finalement été signée en 2023, après de longs mois de discussions.
Manifestement, le problème n’est toujours pas réglé. Le site du quotidien sportif explique que la convention autorise Betclic à utiliser l’image de cinq joueurs. En revanche, la FFF n’a pas respecté son engagement selon lequel l’instance devait régulièrement s’entretenir avec ses joueurs pour éviter tout désaccord. Bien évidemment, les Bleus ne feront aucun scandale en pleine préparation du Mondial. Mais les joueurs concernés, soutenus par tous leurs coéquipiers, prévoient de demander des comptes après la compétition.
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55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬

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Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...

Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère

Pourquoi c'est pas étonnant que ce soit Mbappe et Cherki qui montent au créneau ? 🤑🤑🤑

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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