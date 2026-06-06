Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère

A l’occasion de la journée réservée aux sponsors de la Fédération Française de Football, la société de paris en ligne Betclic a utilisé l’image de cinq joueurs, y compris Kylian Mbappé et Rayan Cherki. En désaccord, les deux internationaux n’ont pas du tout apprécié.

C’est tendu entre les Bleus et la Fédération Française de Football. Les joueurs de l’équipe de France , qui ont dû accepter la baisse de leurs primes pour le Mondial 2026, ainsi que le nombre limité de places accordées à leurs proches, ont maintenant un problème avec l’utilisation de leur image. Le désaccord déjà apparu par le passé a refait surface mardi lors de la journée réservée aux partenaires commerciaux de la FFF.

Les hommes de Didier Deschamps ont participé à une séance photo à Clairefontaine, avant de constater qu’une de ces images, avec cinq joueurs, avait été utilisée pour une publicité de Betclic diffusée jeudi soir. De quoi provoquer la colère des éléments concernés, à commencer par Rayan Cherki et Kylian Mbappé qui, selon L’Equipe, assurent qu’ils ne connaissaient pas l’identité des destinataires de la photo.

Le milieu offensif et le capitaine des Bleus ne souhaitaient pas participer à une publicité pour une société de paris en ligne. D'où les nouvelles crispations sur ce sujet. On se souvient qu’en 2022, le Bondynois avait boycotté une opération commerciale. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain refusait d’associer son image à certaines marques en contradiction avec d’autres sociétés représentées. Une nouvelle convention collective avait finalement été signée en 2023, après de longs mois de discussions.

Manifestement, le problème n’est toujours pas réglé. Le site du quotidien sportif explique que la convention autorise Betclic à utiliser l’image de cinq joueurs. En revanche, la FFF n’a pas respecté son engagement selon lequel l’instance devait régulièrement s’entretenir avec ses joueurs pour éviter tout désaccord. Bien évidemment, les Bleus ne feront aucun scandale en pleine préparation du Mondial. Mais les joueurs concernés, soutenus par tous leurs coéquipiers, prévoient de demander des comptes après la compétition.