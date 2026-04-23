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Maghnes Akliouche

Le PSG n'a pas abandonné Maghnes Akliouche

PSG23 avr. , 9:40
parMehdi Lunay
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Après une première partie de saison moyenne à Monaco, Maghnes Akliouche a réhaussé son niveau en 2026. De quoi sécuriser sa place au Mondial 2026 et le remettre sur les tablettes du PSG au prochain mercato.
Une année 2026 particulièrement excitante pour Maghnes Akliouche. Le jeune prodige monégasque est attendu dans la liste de l'Equipe de France pour le Mondial 2026. En attendant, il est l'un des leaders de l'ASM dans la course à l'Europe et à la Ligue des champions. A l'instar de son équipe, le joueur de 24 ans a été très performant sur les deux derniers mois après un trou notable au cours de l'hiver. Son bilan annuel est de 7 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Il faut aussi ajouter une passe décisive avec les Bleus contre la Colombie en mars dernier.

Akliouche au PSG, Luis Campos y croit fort

De quoi confirmer l'immense talent du jeune homme mais aussi réveiller les grosses écuries européennes au mercato. Selon le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, Akliouche est sur les tablettes de plusieurs clubs anglais et également du Paris Saint-Germain. Le Monégasque séduit Luis Campos depuis plusieurs années. Le transfert raté de l'attaquant au PSG l'été dernier ne remet pas en cause ce recrutement. Le souhait de Luis Enrique de ne pas bouleverser l'effectif parisien au mercato non plus.
Doté d'une technique soyeuse, d'un bon physique, Maghnes Akliouche est surtout très polyvalent. Il peut évoluer comme ailier mais aussi comme milieu offensif. Il serait un remplaçant idéal de Fabian Ruiz, durement blessé au cours des dernières semaines. Séduire le natif de Tremblay-en-France en banlieue parisienne ne sera pas un problème. C'est plutôt l'AS Monaco qui sera difficile à convaincre. Le club princier sera très gourmand financièrement pour sa pépite. La forte et riche concurrence anglaise va favoriser une hausse de prix pour l'international français et gêner le plan du PSG.
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Derniers commentaires

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Je trouve cela hors de proportions. Le gone marque à Paris, et danse de joie . Où est le problème? Combien de joueurs en France et ailleurs font ça tous les weekends....les derives de la culture du buzz.

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

Paris prépare une offre en or pour Mason Greenwood !

Mouarf !

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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