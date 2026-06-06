Le Portugal bat le Chili en amical

Dans son premier match de préparation avant le Mondial 2026 , le Portugal a dominé le Chili (2-1) à Lisbonne ce samedi. Après une première période marquée par une bagarre générale, et par l'exclusion de Rafael Leão et d'Ivan Roman (45e+2), les Portugais ont fait la différence à 10 contre 10.

Sans Cristiano Ronaldo sorti à la mi-temps, ni les Parisiens au repos, c'est d'abord l'ancien Parisien Gonçalo Guedes (58e) qui a donné l'avantage aux siens. Puis le Mancunien Bruno Fernandes (75e) a doublé la mise et protégé son équipe d'un retour chilien malgré la réduction du score tardive de Lucas Cepeda (90e+2). Bien lancé, le Portugal enchaînera avec un deuxième match amical face au Nigéria mercredi. Viendra ensuite son entrée en lice contre la RD Congo le 17 juin.