OL : Michele Kang en guerre contre le fantôme de Textor

Pour son aide apportée à l’Olympique Lyonnais lorsqu’ils appartenaient tous les deux au même groupe, Botafogo lui réclame toujours un montant de 65 millions d’euros. Mais la présidente du club rhodanien Michele Kang ne compte pas payer sans broncher et défend âprement les intérêts de son camp.

Si John Textor a bien été écarté de l’Olympique Lyonnais et d’Eagle Football Group, les conséquences de sa gestion restent d’actualité. Le club désormais présidé par Michele Kang continue de se battre pour rattraper les erreurs commises par l'hommes d'affaire américain. Cet été encore, le directeur technique Matthieu Louis-Jean devra sacrifier des joueurs au mercato, avant de renforcer l’effectif avec une enveloppe limitée.

Ce n’est malheureusement pas le seul effet négatif pour la dirigeante également contrainte de gérer l’attaque de Botafogo. Depuis l’été dernier, le club brésilien réclame à l’Olympique Lyonnais un remboursement d’environ 65 millions d’euros. Botafogo considère qu’il a enregistré d’énormes pertes en voulant aider une formation appartenant au même groupe. Dans leur courrier envoyé, les dirigeants brésiliens expliquaient par exemple qu’ils avaient vendu des joueurs pour des montants inférieurs à leur valeur réelle. Quoi qu’il en soit, l’Olympique Lyonnais ne compte pas se laisser faire.