Fabian Ruiz ICONSPORT_364694_0042

PSG : Fabian Ruiz à Galatasaray, un agent est mandaté

PSG16 juin , 20:40
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2027, Fabian Ruiz est à la recherche d'un nouveau club. De quoi expliquer pourquoi il est le dernier à n'avoir pas encore prolongé son contrat.
Ils ne sont plus très nombreux à n'avoir plus qu'un an de contrat dans l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain. C'est simple, jusqu'à il y a peu, il ne restait que Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Mais aux dernières nouvelles, le second a récemment trouvé un accord définitif pour une prolongation longue durée avec son club formateur jusqu'en juin 2031. Pour le premier toutefois, la situation est radicalement différente.
Sous contrat jusqu'en juin 2027, soit à l'issue de la saison prochaine, l'international espagnol de 30 ans n'a toujours pas prolongé. Pire, ce ne serait même plus dans les tuyaux, alors qu'une vente se profile de plus en plus. C'est en tout cas ce qu'il faut croire du média turc Sporx.

Fabian Ruiz, poussé dehors ?

A en croire leurs informations, les négociations entre le PSG et Fabian Ruiz pour une prolongation pourraient avoir échoué et ce dernier a déjà commencé à envisager un départ. A la recherche d'un nouveau club, plusieurs options s'offrent à lui, mais c'est Galatasaray qui semble tenir la corde à ce jour. En cas de départ, Ruiz veut pouvoir disputer la prochaine édition de la Ligue des champions, lui qui a déjà remporté les deux dernières. L'écurie stambouliote va prochainement recontacter le PSG, après avoir manqué son approche en janvier dernier.
Le site turc va même plus loin en affirmant que Fabian Ruiz ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, et que le champion de Turquie en titre a mandaté George Gardi, un intermédiaire bien connu en Turquie, pour mener à bien les négociations. Galatasaray aura toutefois une grosse concurrence puisque le Real Betis, son club formateur, aimerait également le rapatrier. Et la participation du club andalou à la prochaine Ligue des champions donne clairement du crédit à cette hypothèse.
F. Ruiz Peña

F. Ruiz Peña

SpainEspagne Âge 30 Milieu

Super Cup

2026/2027, 2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ICONSPORT_368404_0361
Video

Le long résumé vidéo de France-Sénégal

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxt0o6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfpsi1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Fil Info

17 juin , 1:24
Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
17 juin , 00:57
EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
16 juin , 23:50
Le long résumé vidéo de France-Sénégal
16 juin , 23:40
Brésil : Le retour de Neymar se dessine
16 juin , 23:25
EdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleur
16 juin , 23:22
Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10
16 juin , 23:05
Norvège - Irak : les compos (00h00 sur M6 et BeIN 1)
16 juin , 23:04
CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial
16 juin , 22:37
EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud

Derniers commentaires

OL : Ce transfert qui fait rêver l'Espagne

'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Dembelé : le ballon dort

CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial

A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading