PSG : Fabian Ruiz à Galatasaray, un agent est mandaté

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2027, Fabian Ruiz est à la recherche d'un nouveau club. De quoi expliquer pourquoi il est le dernier à n'avoir pas encore prolongé son contrat.

Ils ne sont plus très nombreux à n'avoir plus qu'un an de contrat dans l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain . C'est simple, jusqu'à il y a peu, il ne restait que Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Mais aux dernières nouvelles, le second a récemment trouvé un accord définitif pour une prolongation longue durée avec son club formateur jusqu'en juin 2031. Pour le premier toutefois, la situation est radicalement différente.

Sous contrat jusqu'en juin 2027, soit à l'issue de la saison prochaine, l'international espagnol de 30 ans n'a toujours pas prolongé. Pire, ce ne serait même plus dans les tuyaux, alors qu'une vente se profile de plus en plus. C'est en tout cas ce qu'il faut croire du média turc Sporx.

Fabian Ruiz, poussé dehors ?

A en croire leurs informations, les négociations entre le PSG et Fabian Ruiz pour une prolongation pourraient avoir échoué et ce dernier a déjà commencé à envisager un départ. A la recherche d'un nouveau club, plusieurs options s'offrent à lui, mais c'est Galatasaray qui semble tenir la corde à ce jour. En cas de départ, Ruiz veut pouvoir disputer la prochaine édition de la Ligue des champions, lui qui a déjà remporté les deux dernières. L'écurie stambouliote va prochainement recontacter le PSG, après avoir manqué son approche en janvier dernier.

Le site turc va même plus loin en affirmant que Fabian Ruiz ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, et que le champion de Turquie en titre a mandaté George Gardi, un intermédiaire bien connu en Turquie, pour mener à bien les négociations. Galatasaray aura toutefois une grosse concurrence puisque le Real Betis, son club formateur, aimerait également le rapatrier. Et la participation du club andalou à la prochaine Ligue des champions donne clairement du crédit à cette hypothèse.