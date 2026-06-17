Alerte au PSG, Manchester City veut Barcola

Auteur d'une entrée en jeu explosive face au Sénégal, Bradley Barcola suscite désormais l'intérêt des plus prestigieux clubs européens. Même si le joueur est sous contrat avec le PSG, son prix explose et Paris doit faire face à des clubs pour qui l'argent n'est pas un problème.

Le dossier Bradley Barcola suscite de nombreuses rumeurs depuis la fin de la saison, l'ancien Lyonnais paraissant hésiter à prolonger son contrat actuel avec le Paris Saint-Germain. Outre un salaire inférieur à certaines stars du club, 7,2 millions d'euros quand même, l'ailier de 23 ans regrette surtout de ne pas être un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Une situation qu'il connaît également en équipe de France, même si son entrée contre le Sénégal, mardi soir, peut clairement changer la donne. Remplaçant un Dembélé fantômatique, Barcola a enflammé la rencontre, et marqué un but somptueux. Forcément, les rumeurs sont reparties de plus belle, et nombreux sont les clubs européens qui veulent offrir une place de titulaire. C'est notamment le cas de Manchester City, qui a même un rôle déjà tout fait pour l'ancien Lyonnais.

Très puissant influenceur des Cityzens, Steven McInerney pense que Bradley Barcola est le parfait joueur pour remplacer Savinho, ce qui est d'ailleurs la rumeur qui circule du côté de l'Etihad. « Je n’arrive pas à croire que des gens m’ont dit que Barcola ne sait pas conclure quand on parle de lui comme possible remplaçant de Savinho. Laissez-moi rire. Il est à un tout autre niveau par rapport à Savinho en tant que finisseur. Il peut s’améliorer, bien sûr, mais il serait évidemment une énorme amélioration de ce côté-là », explique l'insider. L'idée de reconstituer le duo lyonnais Barcola-Cherki est clairement dans l'air du côté de Manchester City, Enzo Maresca étant bien conscient du talent de l'ailier parisien.

Barcola n'a plus que deux ans de contrat au PSG

Pour l'instant, le dossier Bradley Barcola est à l'arrêt au Paris Saint-Germain, Luis Campos et Luis Enrique n'ayant pas l'intention de perturber les joueurs partis disputer le Mondial 2026. Mais si Barcola continue à aligner des performances comme contre le Sénégal, cela pourrait vite devenir un sujet brûlant dans la capitale. Actuellement lié jusqu'en 2028 avec les doubles champions d'Europe, le prix de l'ailier parisien parisien est estimé à 80 millions d'euros, mais cela peut aller beaucoup plus haut si les Bleus vont loin.