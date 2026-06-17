Bradley Barcola enflamme l'été parisien

Alerte au PSG, Manchester City veut Barcola

PSG17 juin , 8:40
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur d'une entrée en jeu explosive face au Sénégal, Bradley Barcola suscite désormais l'intérêt des plus prestigieux clubs européens. Même si le joueur est sous contrat avec le PSG, son prix explose et Paris doit faire face à des clubs pour qui l'argent n'est pas un problème.
Le dossier Bradley Barcola suscite de nombreuses rumeurs depuis la fin de la saison, l'ancien Lyonnais paraissant hésiter à prolonger son contrat actuel avec le Paris Saint-Germain. Outre un salaire inférieur à certaines stars du club, 7,2 millions d'euros quand même, l'ailier de 23 ans regrette surtout de ne pas être un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Une situation qu'il connaît également en équipe de France, même si son entrée contre le Sénégal, mardi soir, peut clairement changer la donne. Remplaçant un Dembélé fantômatique, Barcola a enflammé la rencontre, et marqué un but somptueux. Forcément, les rumeurs sont reparties de plus belle, et nombreux sont les clubs européens qui veulent offrir une place de titulaire. C'est notamment le cas de Manchester City, qui a même un rôle déjà tout fait pour l'ancien Lyonnais.
Très puissant influenceur des Cityzens, Steven McInerney pense que Bradley Barcola est le parfait joueur pour remplacer Savinho, ce qui est d'ailleurs la rumeur qui circule du côté de l'Etihad. « Je n’arrive pas à croire que des gens m’ont dit que Barcola ne sait pas conclure quand on parle de lui comme possible remplaçant de Savinho. Laissez-moi rire. Il est à un tout autre niveau par rapport à Savinho en tant que finisseur. Il peut s’améliorer, bien sûr, mais il serait évidemment une énorme amélioration de ce côté-là », explique l'insider. L'idée de reconstituer le duo lyonnais Barcola-Cherki est clairement dans l'air du côté de Manchester City, Enzo Maresca étant bien conscient du talent de l'ailier parisien.

Barcola n'a plus que deux ans de contrat au PSG

Pour l'instant, le dossier Bradley Barcola est à l'arrêt au Paris Saint-Germain, Luis Campos et Luis Enrique n'ayant pas l'intention de perturber les joueurs partis disputer le Mondial 2026. Mais si Barcola continue à aligner des performances comme contre le Sénégal, cela pourrait vite devenir un sujet brûlant dans la capitale. Actuellement lié jusqu'en 2028 avec les doubles champions d'Europe, le prix de l'ailier parisien parisien est estimé à 80 millions d'euros, mais cela peut aller beaucoup plus haut si les Bleus vont loin.
Articles Recommandés
Moreira la nouvelle star de l'OL
OL

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

ICONSPORT_364024_0134
OM

En panique, l’OM envoie 49.000 mails

Lionel Messi a choqué le monde
Mondial 2026

Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique

ICONSPORT_368411_0044
TV

France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs

Fil Info

17 juin , 10:20
OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen
17 juin , 10:00
En panique, l’OM envoie 49.000 mails
17 juin , 9:40
Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique
17 juin , 9:27
France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs
17 juin , 9:00
Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France
17 juin , 8:20
Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG
17 juin , 8:00
OM : Une rencontre secrète, Hojbjerg va partir
17 juin , 7:59
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
17 juin , 7:20
Algérie : Gouiri se fait démolir après le naufrage

Derniers commentaires

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Dembele et Doué c'est des fantôme il sont bidon en EDF

En panique, l’OM envoie 49.000 mails

Bizzare que l'UEFA mettent autant de temps a mon avis sa va tapé fort sur le club

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

a paris il profite d'un systeme fait pour lui chose que l'edf ne peut pas faire

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

OL : 50 ME pour Greenwood, Rome a trouvé mieux à Lyon

Il est pas fragile il se fait casser en 2 c'est pas des robot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading