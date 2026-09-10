PSG : Mika Godts déçoit, ça va bouger cet hiver

Recruté à l’Ajax Amsterdam cet été, Mika Godts vit des débuts mitigés avec le Paris Saint-Germain. Mais il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter quand on sait que d’autres Parisiens ont rencontré des difficultés avant d’inverser la tendance.

Pendant que Ferran Torres enquille les buts, d’autres recrues du Paris Saint-Germain connaissent une adaptation plus lente. C’est notamment le cas de Mika Godts dont l’entrée en jeu mercredi n’a pas rassuré. Lancé pour la dernière demi-heure contre le Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des Champions , l’ailier recruté pour 55 millions d’euros (bonus compris) n’a pas fait de différences dans les derniers mètres. Sa prestation confirme ses difficultés depuis son arrivée. Mais il en faudra plus pour inquiéter Dominique Sévérac, prêt à laisser plus de temps au jeune Belge.

« Mon avis, c'est qu'il faut en général quatre mois aux recrues pour s'incorporer au jeu scientifique demandé par Luis Enrique, a commenté le journaliste du Parisien dans un tchat avec les lecteurs du quotidien. Barcola est "devenu" joueur du PSG en décembre 2023 après plusieurs matchs à l'envers dont un PSG-Newcastle (1-1) au Parc où tout le monde l'avait détruit de manière précipitée et assez scandaleuse. Doué est devenu joueur du PSG en décembre 2024, à Salzbourg en Ligue des Champions. Je parle pour les joueurs offensifs pour qui la grammaire de Luis Enrique est la plus exigeante, avec un jeu sans ballon exceptionnel. Pour Mika Godts, il faudra donc, à mon sens, voir où il en est en décembre. »

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« Le football, ça ne se passe pas d'un claquement de doigts. Surtout pour les recrues qui changent de pays, de culture, de dimension. Laissons le temps à Godts de s'affirmer. Dro, qui joue au milieu, c'est quand même mieux depuis le début de saison qu'à son arrivée en janvier dernier. Laissons aux joueurs le temps de s'adapter même s'il y a des phénomènes comme Pacho ou Neves qui ont été performants tout de suite », a reconnu Dominique Sévérac, qui donne rendez-vous à la mi-saison pour voir où en est l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.