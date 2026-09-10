Godts

PSG : Mika Godts déçoit, ça va bouger cet hiver

PSG10 sept. , 15:00
parEric Bethsy
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Recruté à l’Ajax Amsterdam cet été, Mika Godts vit des débuts mitigés avec le Paris Saint-Germain. Mais il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter quand on sait que d’autres Parisiens ont rencontré des difficultés avant d’inverser la tendance.
Pendant que Ferran Torres enquille les buts, d’autres recrues du Paris Saint-Germain connaissent une adaptation plus lente. C’est notamment le cas de Mika Godts dont l’entrée en jeu mercredi n’a pas rassuré. Lancé pour la dernière demi-heure contre le Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des Champions, l’ailier recruté pour 55 millions d’euros (bonus compris) n’a pas fait de différences dans les derniers mètres. Sa prestation confirme ses difficultés depuis son arrivée. Mais il en faudra plus pour inquiéter Dominique Sévérac, prêt à laisser plus de temps au jeune Belge.
« Mon avis, c'est qu'il faut en général quatre mois aux recrues pour s'incorporer au jeu scientifique demandé par Luis Enrique, a commenté le journaliste du Parisien dans un tchat avec les lecteurs du quotidien. Barcola est "devenu" joueur du PSG en décembre 2023 après plusieurs matchs à l'envers dont un PSG-Newcastle (1-1) au Parc où tout le monde l'avait détruit de manière précipitée et assez scandaleuse. Doué est devenu joueur du PSG en décembre 2024, à Salzbourg en Ligue des Champions. Je parle pour les joueurs offensifs pour qui la grammaire de Luis Enrique est la plus exigeante, avec un jeu sans ballon exceptionnel. Pour Mika Godts, il faudra donc, à mon sens, voir où il en est en décembre. »

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« Le football, ça ne se passe pas d'un claquement de doigts. Surtout pour les recrues qui changent de pays, de culture, de dimension. Laissons le temps à Godts de s'affirmer. Dro, qui joue au milieu, c'est quand même mieux depuis le début de saison qu'à son arrivée en janvier dernier. Laissons aux joueurs le temps de s'adapter même s'il y a des phénomènes comme Pacho ou Neves qui ont été performants tout de suite », a reconnu Dominique Sévérac, qui donne rendez-vous à la mi-saison pour voir où en est l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.
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Derniers commentaires

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Seul le PSG est honorable est mérite le respect en CE, les autres clubs bof........c'est du vrouvrouf, une fois je gagne, une fois je perd puis après je suis éliminé......en tout cas bravo le PSG qouique que l'on dise, c'est un sacré club

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oui c'est pas faux en même temps. Et peut être même champion d'Europe avec 19M :D

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et pourtant ni neymar et lotin ne nous ont permis de gagner la ldc 2 fois de suite,chose tres rare et le PSG reconnu comme une des meilleures equipes de l'histoire de la ldc par ses pairs!Qui donc croire?dijaya le supporter marseillais a qui son club est le seul a avoir decroché la palme du parcours le plus catastrophique de l'histoire de la ldc avec 0 points ou l'avis des footballeurs ayant tout gagné?Choix cornélien!^^

Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

ca suinte le seum tes propos^^Pourtant vous y avait été et content de recolter le pognon malgré un parcours catastrophique :)

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.

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