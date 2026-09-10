L1 : Gros coup de pouce pour Monaco dans la course au titre

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le footeux comme bcp de tes previsions lol on peut pas toujours avoir raisons
oui enfin ca s'est pas jouer a grand chose non plus c'est pas comme si ils avaient ultra dominé
le footeux ? perdre bien plus que ?
non il ne gagneront pas plus ou faudrait gagner tout les match de la premiere phase et aller au bout. la saison derniere lyon gagne 46 millions et marseille 53 millions dc des foi la difference n'est pas enorme
Sergio Test complètement hors sujets Tu devrais coupé les forums et Facebook sérieux
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Aleksandr Golovin devrait rester à l’AS Monaco, alors que le mercato russe ferme aujourd’hui. Le milieu offensif ne mènerait aucune négociation pour un éventuel départ. Il a été titularisé lors des 4 derniers matchs par Filipe Luís (suspendu pour le 1er match). ▶️ @championat