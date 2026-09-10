L1 : Gros coup de pouce pour Monaco dans la course au titre

A moins d'une grosse surprise dans les prochaines heures, Aleksandr Golovin ne devrait pas repartir vers la Russie au dernier jour du mercato. Une très bonne nouvelle pour Filipe Luis, qui en a fait son maitre à jouer.

Leader de la Ligue 1 et victorieuse au Parc des Princes la semaine dernière, l’AS Monaco a le vent en poupe. Et pour le moment, elle n’a pas encore utilisé toutes ses cartouches puisqu’un joueur comme Folarin Balogun n’a pas encore foulé les pelouses. Mais le collectif mis en place par Filipe Luis porte ses fruits, et le fait d’avoir conservé Lamine Camara à la dernière minute du mercato a pesé sur le niveau du club de la Principauté.

Le mercato russe ferme ses portes

Contraint certainement de se séparer d’un ou deux joueurs à forte valeur marchande, le club princier ne devrait pas subir de nouvelles pertes dans les derniers jours du mercato. Aleksandr Golovin, auteur d’un très bon début de saison et métronome du jeu monégasque, avait deux touches solides en Russie avec le Spartak Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais l’une s’est évaporée ce mercredi, et l’autre est pour le moment toujours considérée comme peu avancée.

Selon la presse russe, avec un mercato qui ferme ses portes ce jeudi soir, les chances de voir le milieu de terrain changer de club sont désormais très minces. Une très bonne nouvelle pour l’ASM, même si cela ne règlera pas le problème des besoins financiers. Mais sur le plan sportif, Monaco aura les moyens de continuer sur la lancée de son très bon début de saison. Cela passera par un choc intéressant sur le terrain du RC Strasbourg ce samedi. En cas de victoire en Alsace, Monaco pourrait tout de même être considéré comme un sérieux prétendant en titre. D’ailleurs, d’après les calculs d’Opta, la formation du Rocher est, sur des milliers de simulations, la seule à avoir de réelles chances de remporter le titre en Ligue 1 cette saison.