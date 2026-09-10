La FFF abandonne officiellement Gianni Infantino

La FFF abandonne officiellement Gianni Infantino

Equipe de France10 sept. , 14:00
parClaude Dautel
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Après avoir été d'une prudence totale suite aux différents événements intervenus pendant et après le Mondial, Philippe Diallo et la Fédération Française de Football ont annoncé la fin du soutien à Gianni Infantino, président de la FIFA.
Réuni d'urgence ce jeudi à Paris à la demande du président de la FFF, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a pris une position claire et nette concernant sa position contre l'actuel patron de la FIFA. Alors que Gianni Infantino est déjà candidat à sa réélection, il ne pourra pas compter sur le vote de Philippe Diallo. Dans un communiqué incisif, la FFF a justifié son revirement, puisque Philippe Diallo semblait avoir choisi, dans un premier temps, le camps de l'ami de Donald Trump.

La FFF change d'avis et l'assume

« Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a décidé de retirer, à l’unanimité, le soutien de la FFF à Gianni Infantino dans la perspective de l’élection à la présidence de la FIFA, qui se tiendra le 18 mars 2027, à Rabat (Maroc). Si, initialement, un soutien avait été apporté au président de la FIFA, alors seul candidat à sa succession, les conditions de ce soutien ne sont désormais plus réunies. Une série d’événements impliquant directement la gouvernance de la FIFA et son président est apparue, postérieurement au soutien apporté par la FFF (29 juin), en contradiction totale avec les principes essentiels d’une bonne gouvernance et avec les valeurs du football (....) C’est dans ce contexte où les récentes initiatives du président de la FIFA ont nui gravement à l’image et à l’unité du football que la FFF a décidé de retirer son soutien à Gianni Infantino dans la perspective de l’élection à la présidence de la FIFA en mars 2027», indique la FFF.

Lire aussi

C’est confirmé, Infantino candidat à sa succession à la FIFAC’est confirmé, Infantino candidat à sa succession à la FIFA
Concernant le futur candidat soutenu par la Fédération Française de Football, Philippe Diallo a été flou. « Il faut aussi proposer, et ne pas seulement critiquer. C'est la raison pour laquelle nous avons en complément prévu d'ouvrir une série de consultations de personnalités françaises et internationales qui font référence dans les ONG pour apporter une contribution de la France au débat qui va s'ouvrir. Au prochain Comex de l'UEFA dans quelques jours, devra être défini un socle de contribution pour savoir ce que l'on veut après début mars pour la tête de la FIFA. Et de choisir le candidat qui portera nos couleurs dans le cadre de cette élection »,a précisé le président de la FFF.
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Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux comme bcp de tes previsions lol on peut pas toujours avoir raisons

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

oui enfin ca s'est pas jouer a grand chose non plus c'est pas comme si ils avaient ultra dominé

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux ? perdre bien plus que ?

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

non il ne gagneront pas plus ou faudrait gagner tout les match de la premiere phase et aller au bout. la saison derniere lyon gagne 46 millions et marseille 53 millions dc des foi la difference n'est pas enorme

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

Sergio Test complètement hors sujets Tu devrais coupé les forums et Facebook sérieux

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