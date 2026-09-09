PSG : Laure Boulleau a été déçue par ce joueur

Le Paris Saint-Germain a cartonné ce mercredi soir en Ligue des champions, les champions d'Europe balayant Bratislava 6 à 1. Mais, Laure Boulleau a reconnu avoir été déçue par un des attaquants du club de la capitale.

Avec un triplé de Ferran Torres et un doublé d'Ousmane Dembélé, les attaquants du PSG ont été à la fête pour l'entrée en lice de Paris en Ligue des champions. Cependant, tout n'a pas été parfait pour l'équipe de Luis Enrique, et au moment d'analyser cette rencontre sur le plateau de Canal+, Laure Boulleau n'a pas été tendre avec Maghnes Akliouche. L'ailier international français, arrivé de l'AS Monaco lors du dernier mercato, a beaucoup essayé, mais peu réussi. Et pour l'ancienne joueuse, consultante pour la chaîne cryptée, même s'il n'y a pas le feu, il n'empêche que Maghnes Akliouche doit faire beaucoup mieux que contre Bratislava s'il veut s'installer à son poste.

Akliouche a un peu déçu

Au micro du Canal Champions Club, Laure Boulleau a été claire. « Il y a que Maghnes Akliouche qui a raté un petit peu son match. Mais je me souviens aussi des débuts de Désiré Doué, il avait fallu attendre le mois de janvier après son arrivée. Akliouche, je me dis que ça mettra peut-être un petit peu plus de ce temps, mais en tout cas il a été en dessous par rapport aux autres attaquants du PSG », a confié la consultante de Canal+ après le triomphe parisien face à Bratislava. Dès ce week-end, en déplacement à Brest, Maghnes Akliouche pourra tenter de répondre aux doutes de Laure Boulleau.