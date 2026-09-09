PSG : Laure Boulleau a été déçue par ce joueur

Lol
A Saammm : Je n'ai pas envie de répondre à une limace comme toi qui bave sur tout le monde parce qu'elle est frustrée de voir son petit club sombrer.
A Saammm : Ce n'est pas à toi que je réponds.
Arbitrage favorable ? T es sur de regarder les matchs ? Le premier but Lillois est entaché d une faute sur Torres, et on ne parle pas des fautes d Andres qui aurait mérité au moins deux jaunes voir un rouge direct mais au final tout ce que des gars comme toi on retenue c est moins d une minute de jeu supplémentaire...
Il monte en pression... Il va pas tarder à se faire ban encore une fois... En faite, cette personne est très très faible
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
Loading