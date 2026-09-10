L'annonce mercato qui va faire rager l'OL

L'annonce mercato qui va faire rager l'OL

OL10 sept. , 12:20
parGuillaume Conte
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Cela devait être le dernier coup de l'OL au mercato dans le sens des arrivées. Mais Lyon n'a pas pu finaliser Youssouf Fofana, qui est parti du Milan AC pour rejoindre le FC Séville pour une somme très modique.
Une semaine après la fin du mercato, l’Olympique Lyonnais a digéré cette période toujours un peu folle où il a pu presque faire ce qu’il voulait. Il y a eu les départs forcés de Afonso Moreira et Malick Fofana qui transforment forcément le visage de l’attaque de Paulo Fonseca. Mais l’entraineur portugais voulait du renfort au milieu de terrain pour que son équipe muscle son jeu, et cela a été le cas avec Mads Bidstrup. Toutefois, deux derniers départs étaient espérés, avec Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico, mais ils n’ont pas eu lieu.
Résultat, alors que tout était bouclé pour le faire signer, Youssouf Fofana n’a pas pu rejoindre l’OL. Un vrai crève-coeur pour le club rhodanien, qui espérait bien relancer un joueur très utilisé au Milan AC, et qui avait démontré de grosses qualités lors de ses passages à Strasbourg et à Monaco, ce qui l’avait mené à l’équipe de France. Le milieu de terrain avait été poussé dehors par le club lombard faute de participation à la Ligue des Champions, et cela représentait une aubaine financière très précieuse.
En effet, le FC Séville, qui a finalement récupéré Fofana au dernier moment après l’échec de sa signature à Lyon, peut se vanter d’avoir réalisé un coup parfait puisque le prêt du Français ne lui coûte quasiment rien, affirme Fabrizio Romano. En effet, il est de rigueur habituellement que le salaire soit partagé entre les deux clubs concernés, à des niveaux qui se négocient. Devant l’urgence de la situation, le Milan AC a accepté de payer 92 % du salaire de Fofana, qui était pourtant un titulaire à part entière la saison dernière. Résultat, le FC Séville, en difficulté financière, va prendre en charge 8 % du salaire du milieu de terrain. Même si l’OL aurait peut-être du revoir ce pourcentage légèrement à la hausse, c’est un pari très peu couteux qui était en passe d’être réussi par la direction lyonnaise, jusqu’à ce que les évènements du mercato ne tournent pas en sa faveur, et fassent échouer cette signature.
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Derniers commentaires

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux comme bcp de tes previsions lol on peut pas toujours avoir raisons

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

oui enfin ca s'est pas jouer a grand chose non plus c'est pas comme si ils avaient ultra dominé

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux ? perdre bien plus que ?

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

non il ne gagneront pas plus ou faudrait gagner tout les match de la premiere phase et aller au bout. la saison derniere lyon gagne 46 millions et marseille 53 millions dc des foi la difference n'est pas enorme

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

Sergio Test complètement hors sujets Tu devrais coupé les forums et Facebook sérieux

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