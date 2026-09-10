Envoyé à l’OM, Blas a eu un coup de cœur

Envoyé à l’OM, Blas a eu un coup de cœur

OM10 sept. , 11:30
parEric Bethsy
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En fin de contrat en juin prochain, Ludovic Blas était annoncé sur le départ cet été, notamment du côté de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de Rennes n’a pourtant jamais ouvert la porte après sa rencontre avec l’entraîneur Franck Haise.
Si Ludovic Blas a animé l’actualité mercato, c’est principalement lié à sa situation contractuelle. Le milieu offensif a entamé la dernière année de son contrat à Rennes dont les dirigeants avaient tout intérêt à le vendre dès cet été. D’autant que des clubs comme l’Olympique de Marseille se tenaient à l’affût. Mais encore fallait-il obtenir l’accord du principal intéressé. De son côté, l’ancien joueur du FC Nantes n’était absolument pas pressé de quitter les Rouge et Noir.
La porte a été fermée
- Ludovic Blas
« Moi, je n’ai jamais dit que j’allais partir, s’est expliqué le Rennais. Je ne me suis pas attardé sur ça. Certes, je suis en fin de contrat en fin de saison, mais franchement, ce n’est pas mon souci principal. J’ai dit directement au coach que j’allais être présent s’il voulait de moi. Moi, je voulais rester. Donc, dans tous les cas, à partir de ce moment-là, c’est simple : la porte a été fermée. » Rien à voir avec de l’attachement au club breton. Non, Ludovic Blas a tout simplement accordé sa confiance à Franck Haise.
« C’est un coach qui fait attention à ses joueurs, qui a toujours le mot juste, a-t-il décrit. Moi, j’ai aussi besoin de ça, je marche à l’affection. Quand tu me fais confiance, je vais tout faire pour te rendre les choses et c’est ce qui se passe avec lui. On a directement créé quelque chose, on s’entend bien. Moi, c’est plus là-dessus que j’aime retenir les choses parce que je suis quelqu’un comme ça : quand je n’aime pas, je n’aime pas, mais quand j’aime bien, j’aime beaucoup. »
Le meneur de jeu a donc ignoré le souhait de ses supérieurs à qu’il ne promet rien en ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat. « Je suis très bien, il n’y a aucun souci là-dessus. Pour moi, ce n’est qu’un détail. Je vais faire ma saison comme si j’avais encore deux saisons derrière et on verra après ce qui se passe. Mais le plus important, c’est d’être performant », a souligné Ludovic Blas, très en vue lors de sa première titularisation à Angers (2-1) dimanche dernier.
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Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux comme bcp de tes previsions lol on peut pas toujours avoir raisons

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

oui enfin ca s'est pas jouer a grand chose non plus c'est pas comme si ils avaient ultra dominé

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux ? perdre bien plus que ?

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

non il ne gagneront pas plus ou faudrait gagner tout les match de la premiere phase et aller au bout. la saison derniere lyon gagne 46 millions et marseille 53 millions dc des foi la difference n'est pas enorme

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Sergio Test complètement hors sujets Tu devrais coupé les forums et Facebook sérieux

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