Benzema surcoté, Riolo se mêle au débat

le footeux comme bcp de tes previsions lol on peut pas toujours avoir raisons
oui enfin ca s'est pas jouer a grand chose non plus c'est pas comme si ils avaient ultra dominé
le footeux ? perdre bien plus que ?
non il ne gagneront pas plus ou faudrait gagner tout les match de la premiere phase et aller au bout. la saison derniere lyon gagne 46 millions et marseille 53 millions dc des foi la difference n'est pas enorme
Sergio Test complètement hors sujets Tu devrais coupé les forums et Facebook sérieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
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|4
|7
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|6
|2
|4
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|3
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|2
|1
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|1
|8
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|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Karim Benzema names himself among his top three strikers of all time, but reserves the No. 1 spot for Brazilian legend Ronaldo Nazário (R9). 🎥 via @EWC_Extra