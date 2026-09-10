Benzema surcoté, Riolo se mêle au débat

Persuadé de figurer parmi les trois meilleurs attaquants de l’histoire, Karim Benzema a lancé le débat. Certains observateurs estiment que le Français se voit trop beau, alors que Daniel Riolo confirme sa place parmi les légendes.

C’est le débat de la semaine. En marge des championnats du monde d’Esports à Paris, Karim Benzema s’est placé parmi les trois meilleurs avant-centres de l’histoire du football, mais pas en première position, place selon lui réservée au Brésilien Ronaldo. Mais comme souvent après ce genre de déclaration, sa hiérarchie ne met pas tout le monde d’accord. L’avis du journaliste Yoann Riou fait beaucoup parler puisque le chroniqueur de la chaîne L’Equipe n’inclut même pas le Français dans son top 20. Ce qui a d’ailleurs surpris l’attaquant d’Al-Hilal

Rolololo alors lui. Il est tard, va dormir, demain tu te lèves tôt. #Lequipedechèvre », a répondu le Ballon d’Or 2022, qui validera davantage le classement de Daniel Riolo. Lancé sur le débat, le spécialiste de RMC a souhaité récompenser le palmarès du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Est-ce que c'est juste sur le palmarès, ou sur les qualités ? Si ce n’est pas que le palmarès, je pense que Ronaldo (R9) et Van Basten ont plus marqué les esprits, ils ont plus marqué leur époque », a estimé le membre de l’After. », a répondu le Ballon d’Or 2022, qui validera davantage le classement de Daniel Riolo. Lancé sur le débat, le spécialiste de RMC a souhaité récompenser le palmarès du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid . «», a estimé le membre de l’After.

« Si Benzema a révolutionné le poste d'attaquant ? Oui, mais pour reprendre l'expression de Mbappé, ça ne veut pas forcément dire que ça t'abîme la rétine, a tempéré Daniel Riolo. Ronaldo, quand il débarque, ça te flingue les yeux. Van Basten fin des années 1980, dans ce Milan AC, les buts qu’il met, il te flingue les yeux aussi. Mais si c’est le palmarès, Benzema est top 3. Ce qu’il a fait c’était la régularité, sa progression… Donc je dirais qu'il est top 5. » Un compliment flatteur sachant que KB9 a vécu une histoire compliquée avec les Bleus.