OM : Panique en défense, le sauveur n’est pas encore prêt

L'OM a désespérément besoin d'un renfort défensif, et mise beaucoup sur Bamo Meïté, ancien grand pari de l'ère Longoria. Mais l'Ivoirien est freiné dans son retour vers les terrains.
C’était le secteur de jeu que Roberto De Zerbi avait voulu renforcer en priorité il y a un an. Et tout le monde pensait que l’OM allait enfin régler ce problème avec des joueurs comme Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Facundo Medina pour entourer Leonardo Balerdi. Mais non seulement la défense n’a pas donné satisfaction en 2025-2026, mais les joueurs concernés sont quasiment tous repartis.
La défense centrale en chantier
Le Marocain doit s’imposer comme l’un des tauliers à ce poste, mais à ses côtes, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia quand il est apte, et Derek Cornelius, donnent des gouttes de sueur aux supporters de l’OM. Cela s’est vu lors des derniers matchs face à Monaco et au Paris FC, la charnière centrale ne parvient pas à écoper, notamment quand son milieu de terrain se fait transpercer sur les transitions.
L’un des noms murmurés pour régler ce problème de taille, est Bamo Meité. L’Ivoirien acheté 11,5 ME à Lorient n’a pour le moment jamais réussi à répondre aux attentes, malgré un potentiel indéniable. Absent des premiers matchs en raison d’un souci de santé rencontré en revenant de vacances en Cote d’Ivoire, l’ancien du FC Lorient a fait son apparition dans le groupe pour le match face au Paris FC. Selon les informations du Phocéen, entre ses soucis de santé et la préparation manquée, Meité est encore trop juste pour débuter un match, malgré l’urgence de la situation.
« Selon nos informations, Bamo Meïté ne se sent pas encore totalement capable de disputer 90 minutes de Ligue 1 à pleine intensité. Mais son état physique s’améliore et son profil pourrait rapidement devenir intéressant. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, il possède surtout certaines caractéristiques dont la défense marseillaise manque actuellement : de l’impact, de l’agressivité et un véritable goût pour le duel », explique le média marseillais. Il pourrait toutefois faire une première apparition pour la prochaine rencontre, avec l’opposition à venir contre une formation de Rennes très à l’aise offensivement. L’OM ne l’a plus vu sous son maillot depuis un match contre Nice en septembre 2024, mais les supporters espèrent une bonne surprise avec son retour de blessure.