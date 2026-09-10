OM : Panique en défense, le sauveur n’est pas encore prêt

L'OM a désespérément besoin d'un renfort défensif, et mise beaucoup sur Bamo Meïté, ancien grand pari de l'ère Longoria. Mais l'Ivoirien est freiné dans son retour vers les terrains.

C’était le secteur de jeu que Roberto De Zerbi avait voulu renforcer en priorité il y a un an. Et tout le monde pensait que l’OM allait enfin régler ce problème avec des joueurs comme Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Facundo Medina pour entourer Leonardo Balerdi. Mais non seulement la défense n’a pas donné satisfaction en 2025-2026, mais les joueurs concernés sont quasiment tous repartis.

La défense centrale en chantier

Le Marocain doit s’imposer comme l’un des tauliers à ce poste, mais à ses côtes, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia quand il est apte, et Derek Cornelius, donnent des gouttes de sueur aux supporters de l’OM. Cela s’est vu lors des derniers matchs face à Monaco et au Paris FC, la charnière centrale ne parvient pas à écoper, notamment quand son milieu de terrain se fait transpercer sur les transitions.

L’un des noms murmurés pour régler ce problème de taille, est Bamo Meité. L’Ivoirien acheté 11,5 ME à Lorient n’a pour le moment jamais réussi à répondre aux attentes, malgré un potentiel indéniable. Absent des premiers matchs en raison d’un souci de santé rencontré en revenant de vacances en Cote d’Ivoire, l’ancien du FC Lorient a fait son apparition dans le groupe pour le match face au Paris FC. Selon les informations du Phocéen, entre ses soucis de santé et la préparation manquée, Meité est encore trop juste pour débuter un match, malgré l’urgence de la situation.