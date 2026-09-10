PSG : Le problème Safonov réglé, Paris va recruter

PSG : Le problème Safonov réglé, Paris va recruter

PSG10 sept. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG se cherche un nouveau gardien malgré les présences de Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Le club de la capitale pourrait bien trouver son bonheur au Portugal.
Le Paris Saint-Germain est très actif depuis quelques mois sur le marché des gardiens de but. Les Franciliens comptent dans leurs rangs des portiers de très bonne qualité, que ce soit en prêt ou dans l'effectif actuel. Lucas Chevalier est plus que jamais menacé, mais aura une dernière chance de prouver sa valeur cette saison. Quant à Matvey Safonov, il est pour le moment titulaire, mais sa situation reste fragile. D'autant que cet été, lors du mercato, le Paris Saint-Germain était tout proche de signer Zion Suzuki.

Un nouveau Portugais au PSG ?

Finalement, le Japonais a rejoint les rangs d'Aston Villa, laissant un peu tranquilles les gardiens actuels du PSG. Mais Paris semble bel et bien déterminé à ajouter un énième gardien de but à son effectif. Et un portier qui pourrait bien arriver avec un statut de numéro 1 incontestable. Selon les informations de Fichajes, les champions d'Europe sont plus que jamais chauds pour recruter Diogo Costa. Le portier de Porto possède une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Un montant élevé, mais qui pourrait aisément être levé par la direction parisienne. Il faudra avant tout convaincre le Portugais de relever le challenge.

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Cela passerait notamment par la garantie d'un statut indéboulonnable. En tout cas, le poste de gardien de but va encore alimenter les informations transferts au Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Tout le monde est prévenu et le futur numéro 1 du PSG est peut-être déjà connu. Et il évolue du côté du FC Porto.
À noter que, dans ce dossier, Manchester City est aussi dans le coup, ce qui pourrait également avoir des conséquences sur l'avenir d'un certain Gianluigi Donnarumma.
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Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux comme bcp de tes previsions lol on peut pas toujours avoir raisons

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

oui enfin ca s'est pas jouer a grand chose non plus c'est pas comme si ils avaient ultra dominé

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

le footeux ? perdre bien plus que ?

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

non il ne gagneront pas plus ou faudrait gagner tout les match de la premiere phase et aller au bout. la saison derniere lyon gagne 46 millions et marseille 53 millions dc des foi la difference n'est pas enorme

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

Sergio Test complètement hors sujets Tu devrais coupé les forums et Facebook sérieux

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