Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

Peu importe le niveau de l'adversaire, le PSG a affiché haut et fort ses ambitions européennes. Et Luis Enrique sait qu'il peut compter sur une nouvelle arme avec le duo composé de Dembélé et Torres.

L’adversaire découvrait la Ligue des Champions et venait de débourser un million d’euros au mercato pour se renforcer, ce qui laisse pressentir ses moyens limités, mais le PSG a néanmoins présenté un visage séduisant pour s’imposer 6-1 face au Slovan Bratislava ce mercredi soir. Un message envoyé à toute l’Europe, et qui permet quand même de rappeler que le double vainqueur de la Ligue des Champions a l’intention, pour la première fois cette année, d’éviter les barrages et de prendre sa place dans le Top8.

Le PSG a frappé fort, notamment grâce à un nouveau duo d’attaque composé de Ferran Torres et Ousmane Dembélé. Le Français a marqué les deux premiers buts et semblait parti pour être le héros de la nuit. Mais l’Espagnol s’est réveillé avec trois réalisations et le titre de meilleur joueur du match. Mais surtout, ce qui régale les supporters parisiens et a été souligné par Romain Beddouk, c’est que les deux joueurs se cherchent sur le terrain, signe d’une complicité qui peut faire des ravages.

Les débuts du champion du monde espagnol sont convaincants à tous les niveaux. « Pour Ferran c’était aussi intéressant parce qu’il a montré qu’on pouvait marquer un triplé… tout en étant un joueur important quand l’équipe avait le ballon. Il se déplace très bien, il arrive à combiner avec ses coéquipiers. On sentait hier que Dembélé et lui se cherchaient quand l’autre avait le ballon et c’est plutôt encourageant parce que jusque-là ils jouaient très peu ensemble. On avait plutôt l’impression que Ferran était le remplaçant Dembelé et que les deux n’avaient jamais à être ensemble en même temps sur le terrain… Bon bah Dembélé et Ferran ont montré qu’ils pouvaient très bien s’entendre sur le terrain, ensemble et sans égo », explique ainsi le journaliste d’Ici Paris, pour qui le PSG a montré qu’il s’était bien renforcé cet été au niveau offensif, sachant que Maghnès Akliouche et Mika Godts ont aussi participé à ce festival offensif qui met pour le moment Paris en tête du classement. Ce qu’il n’avait jamais connu.