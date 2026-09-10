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OL : 20ME pour Nakamura, ce n'est pas de l'argent perdu

OL10 sept. , 14:30
parJérôme Capton
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L'Olympique Lyonnais a décidé de recruter Keito Nakamura comme joker, l'attaquant international japonais arrivant du Stade de Reims pour un coût total qui va atteindre 20 millions d'euros. Avant le match à Paris, Paulo Fonseca a dit tout le bien qu'il pensait d'un joueur déjà exemplaire.
Le dossier Malick Fofana ne s'étant débloqué qu'au tout dernier moment, les dirigeants de l'OL n'ont pas eu d'autre solution que de recruter Keito Nakamura comme joker. Le joueur de 26 ans, qui était arrivé avant la fin du mercato à Lyon, s'est donc engagé pour quatre ans avec le club rhodanien. Avant le déplacement de samedi au stade Jean-Bouin pour y affronter le Paris Football Club, l'entraîneur portugais de Lyon a évoqué l'intégration de Keito Nakamura au sein du vestiaire rhodanien. Et pour Paulo Fonseca, qui voulait déjà faire signer l'attaquant japonais lorsqu'il entraînait Lille, le joueur a déjà démontré que Matthieu Louis-Jean avait bien fait de boucler son transfert, y compris comme joker.

L'OL apprécie déjà Nakamura

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a vanté les mérites de l'ancien Rémois. « Keito Nakamura est prêt. J’aime la semaine de travail qu’il a effectuée, Keito est prêt pour jouer. Ce sera ma décision ensuite pour le match de ce week-end, mais il s’est bien entraîné. Il est arrivé très bien physiquement et j’aime beaucoup ce qu’il fait à l’entraînement. Il a besoin de temps pour s’adapter à l’équipe mais il est intelligent et comprend notre manière de jouer. Keito est un joueur collectif et très différent de Malick Fofana. Il est plus associatif et est un joueur de dernière décision, qui tire bien et qui finalise bien », a précisé Paulo Fonseca, visiblement sous le charme de l'international japonais.
Dans la foulée de son entraîneur, Keito Nakamura faisait lui aussi face à la presse et il a reconnu que sa signature à l'Olympique Lyonnais n'était pas passée inaperçue au Japon. « Depuis que je suis à Lyon, je reçois plein de messages du Japon et l’engouement est important », a confié le nouvel attaquant de l'OL. A savoir si Paulo Fonseca le titularisera samedi face au Paris FC pour ce qui est le premier gros rendez-vous de Lyon cette saison.
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Derniers commentaires

Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

Seul le PSG est honorable est mérite le respect en CE, les autres clubs bof........c'est du vrouvrouf, une fois je gagne, une fois je perd puis après je suis éliminé......en tout cas bravo le PSG qouique que l'on dise, c'est un sacré club

OL : 20ME pour Nakamura, ce n'est pas de l'argent perdu

oui c'est pas faux en même temps. Et peut être même champion d'Europe avec 19M :D

Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

et pourtant ni neymar et lotin ne nous ont permis de gagner la ldc 2 fois de suite,chose tres rare et le PSG reconnu comme une des meilleures equipes de l'histoire de la ldc par ses pairs!Qui donc croire?dijaya le supporter marseillais a qui son club est le seul a avoir decroché la palme du parcours le plus catastrophique de l'histoire de la ldc avec 0 points ou l'avis des footballeurs ayant tout gagné?Choix cornélien!^^

Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

ca suinte le seum tes propos^^Pourtant vous y avait été et content de recolter le pognon malgré un parcours catastrophique :)

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

Moi je reste dubitatif sur Torres, les buts sont rentrés mais la manière (but du genou, du tibia) ne donne pas l image d un attaquant clinique dans la finition et c est ce que je pensais déjà de lui quand il était au barca avec tous les trous d air qu il a eu sur de multiples occasions ratées là-bas. Après, est ce que ça va fonctionner dans les grands rendez-vous, à voir, en tout cas, il sait au moins bien se déplacer et se placer. Si ça marche, ça sera en tout cas un très bon joueur rapport qualité/prix.

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