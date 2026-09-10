OL : 20ME pour Nakamura, ce n'est pas de l'argent perdu

L'Olympique Lyonnais a décidé de recruter Keito Nakamura comme joker, l'attaquant international japonais arrivant du Stade de Reims pour un coût total qui va atteindre 20 millions d'euros. Avant le match à Paris, Paulo Fonseca a dit tout le bien qu'il pensait d'un joueur déjà exemplaire.

Le dossier Malick Fofana ne s'étant débloqué qu'au tout dernier moment, les dirigeants de l'OL n'ont pas eu d'autre solution que de recruter Keito Nakamura comme joker. Le joueur de 26 ans, qui était arrivé avant la fin du mercato à Lyon, s'est donc engagé pour quatre ans avec le club rhodanien. Avant le déplacement de samedi au stade Jean-Bouin pour y affronter le Paris Football Club, l'entraîneur portugais de Lyon a évoqué l'intégration de Keito Nakamura au sein du vestiaire rhodanien. Et pour Paulo Fonseca, qui voulait déjà faire signer l'attaquant japonais lorsqu'il entraînait Lille, le joueur a déjà démontré que Matthieu Louis-Jean avait bien fait de boucler son transfert, y compris comme joker.

L'OL apprécie déjà Nakamura

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a vanté les mérites de l'ancien Rémois. « Keito Nakamura est prêt. J’aime la semaine de travail qu’il a effectuée, Keito est prêt pour jouer. Ce sera ma décision ensuite pour le match de ce week-end, mais il s’est bien entraîné. Il est arrivé très bien physiquement et j’aime beaucoup ce qu’il fait à l’entraînement. Il a besoin de temps pour s’adapter à l’équipe mais il est intelligent et comprend notre manière de jouer. Keito est un joueur collectif et très différent de Malick Fofana. Il est plus associatif et est un joueur de dernière décision, qui tire bien et qui finalise bien », a précisé Paulo Fonseca, visiblement sous le charme de l'international japonais.

Dans la foulée de son entraîneur, Keito Nakamura faisait lui aussi face à la presse et il a reconnu que sa signature à l'Olympique Lyonnais n'était pas passée inaperçue au Japon. « Depuis que je suis à Lyon, je reçois plein de messages du Japon et l’engouement est important », a confié le nouvel attaquant de l'OL. A savoir si Paulo Fonseca le titularisera samedi face au Paris FC pour ce qui est le premier gros rendez-vous de Lyon cette saison.