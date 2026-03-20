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Chelsea se prend 8-2 par le PSG mais fait une découverte majeure

Premier League20 mars , 11:00
parGuillaume Conte
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Balayé par le PSG, Chelsea s'est agacé de voir les infos importantes avant ces deux matchs sortir très facilement dans la presse. La taupe a été trouvée.
Cela n’excuse certainement pas les huit buts encaissés en deux matchs, mais Chelsea a clairement été victime d’une taupe lors de ses deux confrontations face au PSG. A chaque fois, plusieurs heures avant le début du match, la composition d’équipe exacte est sortie sur les principaux médias suiveurs de la rencontre, en Angleterre comme en France. Aucune place au doute, à peine Liam Rosenior avait couché sur papier et prévenu ses joueurs de la composition d’équipe, que l’information fuitait.

Le forfait de Fofana annoncé avec des heures d'avance

Même si Luis Enrique n’allait pas tout changer à la dernière minute, on sait, depuis le match face au FC Barcelone où Paris avait ciblé précisément les relances de Ronald Araujo, que l’entraineur du PSG aime étudier les faiblesses de ses adversaires et préparer ses joueurs à appuyer là où ça fait mal. Il a ainsi pu savoir avec plusieurs heures d’avance avant le match retour que Wesley Fofana était bien forfait, et que Chelsea devait donc changer ses plans pour aligner Mamadou Sarr.
Liam Rosenior s’était agacé de voir ses choix être divulgués ainsi, et avant le match de ce week-end face à Newcastle, l’entraineur anglais a fait savoir que le problème était résolu. Il n’a pas voulu trop en dire, mais l’ancien coach du RC Strasbourg estime que ce problème n’était pas malveillant, et qu’il était surtout résolu. « Nous savons ce qu’il s’est passé. Et je tiens à dire que ce n’est pas venu avec une intention malveillante, contre moi ou contre l’équipe. Nous savons d’où est venue l’information, et nous avons réglé la situation », a assuré Liam Rosenior, qui se sait sur la brèche avec cette lourde élimination et la crainte de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Selon le Daily Mail, il ne s'agit pas d'un joueur ou d'un membre du staff à l'origine de ces fuites, mais la chasse à la taupe est en tout cas bien terminée.
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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

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il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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A bon quand on est bien entourré , on est bon , quand on se retrouve tout seul on est mauvais Un peu comme un coureur cycliste quand il est lâché a 2 kms derrière les autres et ne peut revenir c'est un nul mais quand il se fait emmener par son équipe sans donner un coup de pédale c'est un champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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