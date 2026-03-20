Chelsea se prend 8-2 par le PSG mais fait une découverte majeure

Balayé par le PSG, Chelsea s'est agacé de voir les infos importantes avant ces deux matchs sortir très facilement dans la presse. La taupe a été trouvée.

Cela n’excuse certainement pas les huit buts encaissés en deux matchs, mais Chelsea a clairement été victime d’une taupe lors de ses deux confrontations face au PSG . A chaque fois, plusieurs heures avant le début du match, la composition d’équipe exacte est sortie sur les principaux médias suiveurs de la rencontre, en Angleterre comme en France. Aucune place au doute, à peine Liam Rosenior avait couché sur papier et prévenu ses joueurs de la composition d’équipe, que l’information fuitait.

Le forfait de Fofana annoncé avec des heures d'avance

Même si Luis Enrique n’allait pas tout changer à la dernière minute, on sait, depuis le match face au FC Barcelone où Paris avait ciblé précisément les relances de Ronald Araujo, que l’entraineur du PSG aime étudier les faiblesses de ses adversaires et préparer ses joueurs à appuyer là où ça fait mal. Il a ainsi pu savoir avec plusieurs heures d’avance avant le match retour que Wesley Fofana était bien forfait, et que Chelsea devait donc changer ses plans pour aligner Mamadou Sarr.

Liam Rosenior s’était agacé de voir ses choix être divulgués ainsi, et avant le match de ce week-end face à Newcastle, l’entraineur anglais a fait savoir que le problème était résolu. Il n’a pas voulu trop en dire, mais l’ancien coach du RC Strasbourg estime que ce problème n’était pas malveillant, et qu’il était surtout résolu. « Nous savons ce qu’il s’est passé. Et je tiens à dire que ce n’est pas venu avec une intention malveillante, contre moi ou contre l’équipe. Nous savons d’où est venue l’information, et nous avons réglé la situation », a assuré Liam Rosenior, qui se sait sur la brèche avec cette lourde élimination et la crainte de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Selon le Daily Mail, il ne s'agit pas d'un joueur ou d'un membre du staff à l'origine de ces fuites, mais la chasse à la taupe est en tout cas bien terminée.