Chelsea se prend 8-2 par le PSG mais fait une découverte majeure

Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.
Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.
il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis
Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.
A bon quand on est bien entourré , on est bon , quand on se retrouve tout seul on est mauvais Un peu comme un coureur cycliste quand il est lâché a 2 kms derrière les autres et ne peut revenir c'est un nul mais quand il se fait emmener par son équipe sans donner un coup de pédale c'est un champion
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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