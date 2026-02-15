Ares va pas faire cadeau de 250 M , un crédit ca se rembourse tu peux dire merci à textor
Il a aussi acheté Mangala, orban, sarr... Pr Mangala on verra mais les autres.. Sans parler des transferts fantômes avec botafogo, ou de l'affacturage... Et vendu tt ce qui nous donnait, ou allait nous donner des bénéfices, comme OL arena, les féminines, OL reign Il n'y a pas un univers où je le remercie, personnellement
N oublie pas que ares doivent récupérer 250 M , il faut vendre ou alors ares prend le contrôle des finances du club pour mieux récupérer leur argent, Ares ne vont pas s asseoir sur les 250 M
Ares attends bien autre chose qu'un simple transfert de Fofana ou Morton t'inquiètes pas pour l'OL et reste focus sur ton club qui a bien plus grave à gérer
mdr toujours la à faire une fixette sur Ares le comptable de Foutre01 !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🚨 Le 𝑴𝑬𝑰𝑳𝑳𝑬𝑼𝑹 axial africain et de Ligue 1 cette saison actuellement s’appelle… MOUSSA NIAKHATÉ. 🇸🇳⛔️🔐