Brillant 3e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais impressionne par la solidité de sa défense en toutes circonstances. Une réussite qui doit énormément à Moussa Niakhaté, lequel offre un profil plus complet que jamais cette saison.

Pendant près de 15 ans, la défense a été le talon d'Achille de l' Olympique Lyonnais . Un problème qui empêchait les Gones d'accomplir leurs objectifs de l'année ou de mettre la main sur des trophées depuis 2012. Cette saison, Lyon est un vrai coffre-fort. Troisième meilleure défense de Ligue 1, la formation rhodanienne a déjà réussi 11 clean-sheets en 21 matchs. De quoi écœurer les adversaires comme l'entraîneur nantais Ahmed Kantari. Samedi dernier, ses hommes n'ont pas trouvé la faille contre l'OL malgré une supériorité numérique de plus de 30 minutes.

Niakhaté est le cerveau de l'OL

Passée la frustration, Ahmed Kantari a analysé les qualités défensives des Lyonnais dans L'Equipe. Le coach marocain a mis en lumière le rôle central de Moussa Niakhaté dans le dispositif de Paulo Fonseca. Le défenseur central sénégalais est un élément précieux dans les duels. Mais, c'est surtout dans les domaines tactiques et mentaux qu'il fait la différence sur ses concurrents au poste en Ligue 1.

« Ils ont un vrai leader de défense. Moussa Niakhaté règle beaucoup de situations tactiques en se faisant le relais de son entraîneur. Quand l’équipe est acculée, il apporte la sérénité nécessaire à ses partenaires. Il ne perd pas sa lucidité, reste calme en toutes circonstances et dirige avec pertinence », a t-il relevé dans le quotidien sportif français. Avec cette palette complète, Moussa Niakhaté confirme que les 32 millions d'euros déboursés par Lyon étaient finalement justifiés. L'Equipe de France est aussi prévenue avant de croiser le fer avec le défenseur sénégalais au premier match du Mondial 2026 en juin.