OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Grande réussite du mercato estival de l’OL, Tyler Morton pourrait faire l’objet d’une très grosse vente à Lyon moins d’un an après son arrivée. Le milieu de terrain anglais de 23 ans est la cible de Chelsea.
Recrue la plus chère du mercato de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton a parfaitement assumé son statut chez les Gones. Très bon dès ses premiers matchs sous les couleurs lyonnaises, le milieu de terrain anglais de 23 ans s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca. Précieux à la récupération du ballon et magique pour distiller de bonnes passes à ses coéquipiers, Tyler Morton est le monsieur plus de cet OL au milieu de terrain, où sa complémentarité avec Corentin Tolisso permet en partie à Lyon de réaliser une grande saison.
Cette réussite a forcément braqué les projecteurs sur Tyler Morton et les clubs de Premier League ne peuvent pas passer à côté du phénomène. Newcastle est notamment intéressé par l’international espoirs anglais et les Magpies ne sont pas les seuls sur le dossier. A en croire les informations relayées par TeamTalk, c’est au tour de Chelsea de manifester son intérêt pour Tyler Morton dans l’optique de l’été prochain.

Chelsea est chaud sur Tyler Morton

Le nouvel entraîneur des Blues Liam Rosenior connaît bien le milieu de terrain de l’OL et l’a observé à quatre reprises en janvier et février pour affiner son avis à son sujet. L’intérêt du club londonien est donc de plus en plus sérieux et selon nos confrères britanniques, il ne serait pas étonnant de voir Chelsea s’aligner sur les exigences financières de l’Olympique Lyonnais sur ce dossier en posant entre 35 et 40 millions d’euros sur la table.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts2
Passes décisives2
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0
Les Gones, qui ont prévu de se séparer de Malick Fofana en fin de saison pour renflouer les caisses, aimeraient certainement conserver Tyler Morton au moins une saison de plus. Mais si une telle offre arrive sur le bureau de Michele Kang et de Matthieu Louis-Jean, il sera certainement difficile de résister. La question est de savoir ce que Tyler Morton pensera de tout cela et si l’ancien joueur de Liverpool souhaitera partir après une seule saison à Lyon. Ou si le milieu de terrain de 23 ans privilégiera une seconde année en Ligue 1 pour confirmer avant de repartir dans un top club européen, lui qui n’avait pas réussi à s’imposer à Liverpool jusque là.
18
