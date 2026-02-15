OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Grande réussite du mercato estival de l’OL, Tyler Morton pourrait faire l’objet d’une très grosse vente à Lyon moins d’un an après son arrivée. Le milieu de terrain anglais de 23 ans est la cible de Chelsea.

Recrue la plus chère du mercato de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton a parfaitement assumé son statut chez les Gones. Très bon dès ses premiers matchs sous les couleurs lyonnaises, le milieu de terrain anglais de 23 ans s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca. Précieux à la récupération du ballon et magique pour distiller de bonnes passes à ses coéquipiers, Tyler Morton est le monsieur plus de cet OL au milieu de terrain, où sa complémentarité avec Corentin Tolisso permet en partie à Lyon de réaliser une grande saison.

Chelsea est chaud sur Tyler Morton

Le nouvel entraîneur des Blues Liam Rosenior connaît bien le milieu de terrain de l’OL et l’a observé à quatre reprises en janvier et février pour affiner son avis à son sujet. L’intérêt du club londonien est donc de plus en plus sérieux et selon nos confrères britanniques, il ne serait pas étonnant de voir Chelsea s’aligner sur les exigences financières de l’Olympique Lyonnais sur ce dossier en posant entre 35 et 40 millions d’euros sur la table.

T. Morton Angleterre • Âge 23 • Milieu Coupe de France 2025/2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 18 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 3 Rouge 1 Jaune Rouge 0