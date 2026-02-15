ICONSPORT_339202_0125

Le PSG en danger, Lens a le titre en main

Lens15 févr. , 15:00
parMehdi Lunay
Samedi, Lens a repris la tête du championnat et de quelle manière ! Les Sang et Or ont pulvérisé le Paris FC 5-0 dans la capitale. Ils ont envoyé un message clair au PSG et Walid Acherchour s'inquiète sérieusement pour l'hégémonie parisienne en Ligue 1.
Si certains évoquaient la chance pour décrire le parcours lensois, ils doivent désormais se rendre à l'évidence : Lens est un leader de Ligue 1 on ne peut plus logique. Les Sang et Or ont piqué le trône du PSG avec la manière samedi soir. Ils ont écrasé le Paris FC 5-0 sur la pelouse parisienne. Un succès qui aurait pu être encore plus large au vu des occasions. A 12 journées de la fin, Lens devance le PSG d'un petit point seulement. Un écart trop faible pour s'enflammer alors que le match retour entre les deux clubs n'a pas été disputé.

Il annonce un carton plein de Lens

Ce rendez-vous crucial aura lieu à Bollaert le week-end du 12 avril. Ce sera pour la 29e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Lens aura d'abord 6 autres matchs à négocier avec Monaco, Strasbourg et Lille au programme. Un menu copieux qui n'effraye pas Walid Acherchour. Dans l'After Foot, il a misé sur un parcours solide des Lensois d'ici la fin de saison. Pour lui, les hommes de Pierre Sage ne vont plus lâcher beaucoup de points en route. Il pense le contraire pour le PSG avec la Ligue des champions.
« 12 avril ou pas, si tu fais le boulot à côté tu seras dans le coup. Parce que le PSG va faire un parcours en Ligue des champions qui va leur faire perdre des points en championnat, surtout si c’est le PSG qu’on a vu contre Rennes. (Lens) a été à Marseille, il restera le match contre Lyon en fin de saison mais il y a très très peu d’équipes qui vont te faire mal. […] Aujourd’hui, ils sont dans une saison à la Montpellier, à la Leicester. Ils ont un objectif commun, ils savent qu’il reste 11 matchs, qu’il faut titiller le PSG. Mais j’ai l’assurance qu’ils y seront jusqu’au bout », a t-il expliqué sur RMC.

L1 : Le Paris FC giflé, Lens prend les commandes
Depuis l'arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain n'a perdu le titre de champion de France qu'à trois reprises : contre Montpellier en 2012, Monaco en 2017 et Lille en 2021. Le RC Lens réaliserait un véritable exploit voire un miracle quand on sait que le club artésien ne possède que le 10e budget de Ligue 1 avec 60 millions d'euros.
2
