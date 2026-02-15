ICONSPORT_273971_0024
Vítor Pereira

Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest

Premier League15 févr. , 13:10
parClaude Dautel
0
Actuellement 17e de Premier League, avec trois points d'avance sur West Ham premier relégable, le club de Nottingham a décidé de confier à Vítor Pereira le soin de maintenir l'équipe. L'entraîneur portugais était libre depuis son départ de Wolverhampton l'an dernier.
0
Derniers commentaires

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

Il attend un agneau pour le remplacer pour lui donner les clés du cabanon

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche

Le pire choix pour l’OM ou et quand tu veux faire exploser un vestiaire y a pas mieux 🤣

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

C'est la faute de Mr khaleifi . Il faut dénoncer cette démission .

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

Pas compris il démissionne le 09/02 et le 14 (jour de saint valentin) il est présent ?? 😂🤣

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche

V'là les nom qu'il veut placer à l tête de l'équipe c tocard même un ancien parisien Beye a fait ses armes dans l'antre chambre des pros pour ensuite venir sauver ces ingras qui veulent placer à la tête de leur un autre coach qui irait dans sens des joueurs pcq Beye serait trop carré pour les jeunes de France....

