PSG : Vinicius ou Rodrygo, Luis Enrique a vite choisi

PSG19 déc. , 16:00
parEric Bethsy
Dans la préparation d’un gros coup l’été prochain, le Paris Saint-Germain pense à recruter Vinicius Junior ou Rodrygo. Aucune hésitation pour l’entraîneur parisien Luis Enrique qui a vite tranché entre les deux joueurs du Real Madrid.
Alors que le Paris Saint-Germain a clairement tourné la page, la presse espagnole continue d’imaginer l’arrivée potentielle d’une star dans la capitale française. Nos confrères envisagent un gros coup du champion d’Europe qui pourrait piocher dans l’effectif du Real Madrid l’été prochain. Dans un premier temps, le club francilien a pensé à Vinicius Junior (25 ans) et à Rodrygo (24 ans). Mais l’intervention de Luis Enrique a simplifié la situation.
A choisir entre les deux Merengue, l’entraîneur parisien privilégie le deuxième joueur cité sans la moindre hésitation. Le média Don Balon explique la préférence du technicien à travers plusieurs critères. Pour commencer, Luis Enrique considère que Rodrygo s’adapterait mieux à sa structure collective. L’Espagnol apprécie beaucoup la polyvalence du Madrilène, sa facilité pour combiner avec ses coéquipiers et sa générosité dans le travail défensif. A l’inverse, l’ancien coach du FC Barcelone a de nombreuses craintes en ce qui concerne Vinicius Junior.
L’entraîneur du Paris Saint-Germain le sait capable de faire d’énormes différences. Mais l’international brésilien n’est pas jugé compatible avec la philosophie de Luis Enrique. Son caractère explosif et son individualisme inquiètent, tout comme sa tendance à créer des conflits en interne et à lancer des polémiques. En Espagne, il n’est pas rare que Vinicius Junior soit impliqué dans des scandales avec les arbitres ou avec les joueurs et supporters adverses. Ce n’est pas le genre de personnage que Luis Enrique veut intégrer à son vestiaire à partir de la saison prochaine. Reste à savoir si le Real Madrid ouvrira la porte à Rodrygo qui retrouve peu à peu les faveurs de son entraîneur Xabi Alonso.
Derniers commentaires

Le PSG prépare la pire des trahisons envers Chevalier

Que Chevalier montre ce qu'il est. Le chauvinisme français ne pourra rien. Nous sommes tous témoins.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Pourquoi Grenier n' est pas 10e gardien du PSG ?

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Tout le monde peut se tromper. Celui qui en est conscient se rachète.

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Un petit passage sur le site de l'UEFA montre que tout cela est faux. Le PSG est le premier club francais

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Surtout que Gerlinger après la DNCG a précisé qu'on n'est plus obligé de vendre cet hiver. Ce qui ne veut évidemment pas dire que personne ne partira. Mais bon, foot 01, voilà quoi...

