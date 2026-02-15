Une star française au PSG, l'offre qui change tout

Brillant en Premier League cette saison, Eli Junior Kroupi est l’une des cibles du PSG pour l’été prochain. Mais la star montante du football français pourrait recevoir une offre susceptible de l’éloigner de Paris.

Recruté par Bournemouth en provenance du FC Lorient pour 13 millions d’euros, Eli Junior Kroupi est doucement en train de mettre tout le monde d’accord en Premier League. Auteur de 8 buts en championnat cette saison, l’avant-centre de 19 ans s’impose comme l’un des joueurs les plus fiables d’Angleterre à son poste. L’international espoirs français, sous contrat avec les Cherries jusqu’en juin 2030, attise déjà la convoitise de clubs plus huppés… dont le Paris Saint-Germain.

A la recherche de joueurs offensifs pour étoffer son effectif la saison prochaine et compenser d’éventuels départs de Gonçalo Ramos ou encore de Bradley Barcola, le champion d’Europe en titre est très intéressé par Eli Junior Kroupi. Mais les dirigeants de Bournemouth ne sont pas pressés de se séparer du natif de Lorient. La preuve, le site TransferFeed nous apprend que Bournemouth prépare une offre colossale pour retenir Eli Junior Kroupi et l’éloigner du PSG, au moins pour l’été prochain.

Le club anglais souhaite proposer à son jeune prodige français une offre de prolongation de contrat avec une revalorisation salariale colossale puisque les Cherries veulent doubler les émoluments de Kroupi pour le convaincre de rester. Face à une telle offre, celui qui compte 5 sélections et 3 buts avec l’équipe de France Espoirs pourrait se montrer intéressé. De quoi éloigner ponctuellement la concurrence du PSG mais aussi du Real Madrid, de Chelsea ou encore de Liverpool, également cités comme des clubs intéressés par l’ancien attaquant lorientais.

E. Kroupi France • Âge 19 • Attaquant Premier League 2025/2026 Matchs 21 Buts 8 Passes décisives 0 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 FA Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

La question est maintenant de savoir si malgré cette offre colossale de Bournemouth, le Paris Saint-Germain insistera dans sa volonté de recruter Eli Junior Kroupi lors du prochain mercato . Une chose est en tout cas certaine, le club parisien devra casser sa tirelire pour convaincre à la fois Bournemouth et l’ancienne pépite des Merlus. Le jeu en vaut peut-être la chandelle tant Luis Enrique semble intéressé par la qualité technique et par la polyvalence d’Eli Junior Kroupi pour intégrer la rotation des attaquants du PSG la saison prochaine.