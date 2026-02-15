ICONSPORT_309870_0164

Une star française au PSG, l'offre qui change tout

PSG15 févr. , 12:20
parCorentin Facy
0
Brillant en Premier League cette saison, Eli Junior Kroupi est l’une des cibles du PSG pour l’été prochain. Mais la star montante du football français pourrait recevoir une offre susceptible de l’éloigner de Paris.
Recruté par Bournemouth en provenance du FC Lorient pour 13 millions d’euros, Eli Junior Kroupi est doucement en train de mettre tout le monde d’accord en Premier League. Auteur de 8 buts en championnat cette saison, l’avant-centre de 19 ans s’impose comme l’un des joueurs les plus fiables d’Angleterre à son poste. L’international espoirs français, sous contrat avec les Cherries jusqu’en juin 2030, attise déjà la convoitise de clubs plus huppés… dont le Paris Saint-Germain.
A la recherche de joueurs offensifs pour étoffer son effectif la saison prochaine et compenser d’éventuels départs de Gonçalo Ramos ou encore de Bradley Barcola, le champion d’Europe en titre est très intéressé par Eli Junior Kroupi. Mais les dirigeants de Bournemouth ne sont pas pressés de se séparer du natif de Lorient. La preuve, le site TransferFeed nous apprend que Bournemouth prépare une offre colossale pour retenir Eli Junior Kroupi et l’éloigner du PSG, au moins pour l’été prochain.
Le club anglais souhaite proposer à son jeune prodige français une offre de prolongation de contrat avec une revalorisation salariale colossale puisque les Cherries veulent doubler les émoluments de Kroupi pour le convaincre de rester. Face à une telle offre, celui qui compte 5 sélections et 3 buts avec l’équipe de France Espoirs pourrait se montrer intéressé. De quoi éloigner ponctuellement la concurrence du PSG mais aussi du Real Madrid, de Chelsea ou encore de Liverpool, également cités comme des clubs intéressés par l’ancien attaquant lorientais.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs21
Buts8
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
La question est maintenant de savoir si malgré cette offre colossale de Bournemouth, le Paris Saint-Germain insistera dans sa volonté de recruter Eli Junior Kroupi lors du prochain mercato. Une chose est en tout cas certaine, le club parisien devra casser sa tirelire pour convaincre à la fois Bournemouth et l’ancienne pépite des Merlus. Le jeu en vaut peut-être la chandelle tant Luis Enrique semble intéressé par la qualité technique et par la polyvalence d’Eli Junior Kroupi pour intégrer la rotation des attaquants du PSG la saison prochaine.

Lire aussi

Kroupi au PSG, Bournemouth a tout prévuKroupi au PSG, Bournemouth a tout prévu
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0377
OM

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

ICONSPORT_266745_0092
OM

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche

ICONSPORT_273971_0024
Premier League

Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest

ICONSPORT_285367_0115
FC Nantes

Nantes : Kantari viré, le clan Kita s'active

Fil Info

15 févr. , 13:58
OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !
15 févr. , 13:30
OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche
15 févr. , 13:10
Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest
15 févr. , 13:00
Nantes : Kantari viré, le clan Kita s'active
15 févr. , 12:40
OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon
15 févr. , 12:00
Pablo Longoria et l'OM, divorce imminent !
15 févr. , 11:40
Kylian Mbappé blessé, le Real rassure la France
15 févr. , 11:26
L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Derniers commentaires

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

Pas compris il démissionne le 09/02 et le 14 (jour de saint valentin) il est présent ?? 😂🤣

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche

V'là les nom qu'il veut placer à l tête de l'équipe c tocard même un ancien parisien Beye a fait ses armes dans l'antre chambre des pros pour ensuite venir sauver ces ingras qui veulent placer à la tête de leur un autre coach qui irait dans sens des joueurs pcq Beye serait trop carré pour les jeunes de France....

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

ils sont atteint d'un trouble compulsif,acheter autant de joueur ...

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Équipe D de Chelsea? C'est pas reds13 qui disait que greenwood valait 100m car il avait marqué contre Strasbourg, l'équipe Bis de Chelsea? Quel joueur peut encore aller s'enfoncer la bas ? Bcp d'appelés, peu d'élus

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Non mais tu as été à l'école primaire ??? Ça pique vraiment les yeux ton français sérieux... Ce à la place de SE et la jacquet a étais vendu c'est : jacquet a été vendu... reds13 15 février 2026 à 13:16 + 465 Se (Ce tu le remplace par cela) qu'il faut voir c'est le salaire en priorité, si Lyon remporte quelque chose le joueur voudra donc une augmentation du salaire reds13 15 février 2026 à 13:40 + 465 Au contraire c'est la qu il faut le vendre quand y a beaucoup de club intéressé pour faire monter les enchères, c'est comme ca que jacquet a étais vendu , Jacquet a été vendu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading