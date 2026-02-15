Une star française au PSG, l'offre qui change tout

Pas compris il démissionne le 09/02 et le 14 (jour de saint valentin) il est présent ?? 😂🤣
V'là les nom qu'il veut placer à l tête de l'équipe c tocard même un ancien parisien Beye a fait ses armes dans l'antre chambre des pros pour ensuite venir sauver ces ingras qui veulent placer à la tête de leur un autre coach qui irait dans sens des joueurs pcq Beye serait trop carré pour les jeunes de France....
ils sont atteint d'un trouble compulsif,acheter autant de joueur ...
Équipe D de Chelsea? C'est pas reds13 qui disait que greenwood valait 100m car il avait marqué contre Strasbourg, l'équipe Bis de Chelsea? Quel joueur peut encore aller s'enfoncer la bas ? Bcp d'appelés, peu d'élus
Non mais tu as été à l'école primaire ??? Ça pique vraiment les yeux ton français sérieux... Ce à la place de SE et la jacquet a étais vendu c'est : jacquet a été vendu... reds13 15 février 2026 à 13:16 + 465 Se (Ce tu le remplace par cela) qu'il faut voir c'est le salaire en priorité, si Lyon remporte quelque chose le joueur voudra donc une augmentation du salaire reds13 15 février 2026 à 13:40 + 465 Au contraire c'est la qu il faut le vendre quand y a beaucoup de club intéressé pour faire monter les enchères, c'est comme ca que jacquet a étais vendu , Jacquet a été vendu.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
JUNIOR KROUPI EST IRRÉSISTIBLE EN PREMIER LEAGUE 🤩 Le Français marque son 8e but de la saison en championnat, et quel but ! 🍯 #WOLBOU | #PremierLeague