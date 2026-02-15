Nantes : Kantari viré, le clan Kita s'active

Il attend un agneau pour le remplacer pour lui donner les clés du cabanon
Le pire choix pour l’OM ou et quand tu veux faire exploser un vestiaire y a pas mieux 🤣
C'est la faute de Mr khaleifi . Il faut dénoncer cette démission .
Pas compris il démissionne le 09/02 et le 14 (jour de saint valentin) il est présent ?? 😂🤣
V'là les nom qu'il veut placer à l tête de l'équipe c tocard même un ancien parisien Beye a fait ses armes dans l'antre chambre des pros pour ensuite venir sauver ces ingras qui veulent placer à la tête de leur un autre coach qui irait dans sens des joueurs pcq Beye serait trop carré pour les jeunes de France....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
La direction du #FCNantes semble comprendre qu’il faut changer d’entraîneur. Mais pour le moment pas de solution idoine trouvée. Kantari pourrait donc être sur le banc face au Havre.