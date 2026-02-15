ICONSPORT_285367_0115

Nantes : Kantari viré, le clan Kita s'active

FC Nantes15 févr. , 13:00
La nouvelle défaite de Nantes sur la pelouse de Monaco vendredi soir (3-1) pourrait sceller le sort d’Ahmed Kantari, plus que jamais menacé alors que les Canaris pointent à la 17e place du classement.
Avec une seule victoire en sept matchs en Ligue 1 depuis son intronisation au poste d’entraîneur, Ahmed Kantari vit des débuts difficiles sur le banc du FC Nantes. L’ancien consultant de Ligue1+ a pourtant bénéficié d’un mercato imposant avec les arrivées de Cabella, Machado, Sylla, Kaba, Guilbert ou encore Sissoko. Mais pour l’instant, aucun changement à l’horizon et le match à Monaco vendredi, une nouvelle défaite 3-1, montre que le chemin vers le maintien sera encore long.
A court terme, Ahmed Kantari est menacé par les résultats catastrophiques de l’équipe et par un classement toujours plus inquiétant. Les Canaris seront quoi qu’il arrive relégables à l’issue de la 23e journée de Ligue 1 et ils pourraient même glisser à la 18e place en cas de victoire de Metz contre Auxerre ce dimanche après-midi (17h15).
Le clan Kita va devoir vite agir et selon Emmanuel Merceron, la décision de se séparer d’Ahmed Kantari a déjà été prise en privé. « La direction du FC Nantes semble comprendre qu’il faut changer d’entraîneur. Mais pour le moment pas de solution idoine trouvée. Kantari pourrait donc être sur le banc face au Havre. Ils discutent clairement avec des entourages de coachs » affirme l’insider spécialiste du FC Nantes, pour qui un changement sur le banc des Canaris est imminent.
Pour l’heure, impossible de savoir qui sera l’entraîneur de Nantes pour le match face au Havre la semaine prochaine. Mais l’avenir d’Ahmed Kantari ne tient plus qu’à un fil et si le clan Kita trouve un accord avec l’un des entraîneurs pistés dans les jours à venir, la direction n’hésitera plus à se séparer de l’ancien coach de Valenciennes.
Un coup dur pour celui qui a été défenseur à Montpellier et qui n’a clairement pas réussi à transcender son groupe ni à révolutionner l’équipe pour obtenir de meilleurs résultats que son prédécesseur Luis Castro.

