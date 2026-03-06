OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

L’Olympique Lyonnais y a cru ce jeudi soir en Coupe de France. Menés 2-0, les hommes de Paulo Fonseca ont su revenir à 2-2 dans les ultimes secondes avant de s’incliner aux tirs au but face au RC Lens. Pendant la rencontre, Paulo Fonseca est apparu tendu sur le banc du club rhodanien.

Défait par l’OM dans les dernières secondes au Vélodrome, l’ Olympique Lyonnais avait à cœur de relancer la machine ce jeudi en Coupe de France. Mais le club rhodanien s’est incliné face à Lens aux tirs au but en quart de finale. Malgré un coaching gagnant, Paulo Fonseca est apparu tendu durant l’ensemble de la rencontre. L'entraîneur portugais ne veut pas rater sa fin de saison. Mais certains observateurs craignent l’issue de l’exercice en cours, et surtout ils ont peur de voir rejaillir le fantôme de Paulo Fonseca, qui a souvent eu tendance à craquer nerveusement comme cela avait été le cas à l'AC Milan, ou l'an dernier à Lyon.

Attention à la fin de saison à Lyon

Sur RMC, Walid Acherchour a évoqué l’ancien entraîneur du LOSC. Le chroniqueur a mis en avant les difficultés du Portugais à finir ses saisons. « Vous ne trouvez pas Paulo Fonseca nerveux en ce moment ? En première période avec l’arbitre, je trouve qu’il se met dessus pendant 20-30 secondes pour rien du tout. Mais attention, Fonseca, c’est un entraîneur que j’adore, que je mets en avant souvent. Mais attention, sur les fins de saison, ça couine souvent. C’est quelqu’un qui a une vraie qualité de jeu, qui suroptimise ses équipes, c’est top niveau. Quand ça commence un peu à se tendre et que ça ne va pas dans son sens, je pense à Lille la première saison, voire la deuxième. Je trouve qu'il commence à se perdre dans ses propos, dans ses lectures et aussi dans son comportement ou sa communication, » explique-t-il. Cependant, Paulo Fonseca n’est pas forcément aidé. L’effectif réduit de l’OL est également touché par les blessures. Le club rhodanien reste privé de Malick Fofana, Pavel Sulc, Afonso Moreira mais également Ernest Nuamah.