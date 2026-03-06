OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

parce que ca m'interesse son avis j'ai envie de rigoler un peu lol
Tu veux qu’il t’explique quoi pour lui le foot cest 22 gars un ballon et des arbitres ça s’arrête là quand l’arbitre de touche lève le drapeau il croit que c’est le départ de la course
L’intérim lui trouvera une autre mission
mdr tu fais toujours rire pourquoi on ne meritais pas d'egaliser explique
Mdr quel bouffon tu fait mon pauvre avoue t’étais plein de rage quand on a égalisé plutôt
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
💬 @walidacherchour : "Vous ne trouvez pas Paulo Fonseca nerveux en ce moment ? J'adore cet entraîneur, mais attention, sur les fins de saison, ça couine souvent. Quand ça commence un peu à se tendre et que ça ne va pas dans son sens...Je trouve qu'il commence à se perdre."