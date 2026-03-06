OM-Lille fixé au 22 mars à 17h15

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
Oui j’aime trop Marseille je l’avoue jamais un club ne m’a autant rire de ma vie et puis c’est vrai que j’ai tort ils sont en pleine bourre en ce moment
Zahia elle est là et bien la lalala la catin est la
selon les informations du 10 Sport. j ai arreté là..... meme si je trouve que Tudor a pratiqué le plus beau foot depuis bien longtps a l OM
Oui zahia t’as raison et vous vous ne vivez pas dans le passé peut être gros rigolo. Qu’est-ce qu’à fait ton club ces 5 dernières années ? T’es le pro des CSC toi c’est abusé les marseillais faudrait qu’ils s’enlèvent la merde qu’ils ont dans les yeux c’est pas possible d’être aussi con
Franchement... il me fait plus penser à Benzema lors de ses débuts qu'à Cherki. Bref... ce n'est pas pour rien si son joueur préféré est Memphis Depay.
