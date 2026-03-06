De Bruyne à Caen, Clichy peut toujours attendre

Le SM Caen végète en National, et n'a désormais plus aucune chance de remonter en Ligue 2. Son nouvel entraîneur Gaël Clichy fait un constat un brin désabusé.

Le changement d’entraîneur en cours de saison n’a pas vraiment fait évoluer les choses au SM Caen. Une petite victoire face à Fleury, trois nuls et trois défaites, il n’y a clairement pas eu d’effet Gaël Clichy. Dans le SM Caen de Kylian Mbappé , l’idée est désormais d’assurer le maintien en National, où seuls les deux derniers descendent heureusement. Avec huit points d’avance, l’objectif est aussi minimaliste que jouable. Mais à D’Ornano, on rêve forcément de plus avec une remontée en Ligue 2 le plus vite possible.

Pas d'effet Clichy à Caen

Une chose impossible aux yeux de Gaël Clichy, qui s’est confié à Ouest-France sur le niveau de son équipe, et souligne qu’il ne peut pas viser plus qu’une place dans le ventre mou avec cet effectif. « Il n’y a pas de décompression. Je me force à dire aux joueurs qu’au niveau où on est, on n’a pas le luxe de décompresser. On peut se louper, être moins performant parce que ça fait partie du sport, mais on n’est pas premiers, on n’a pas vingt points d’avance, on n’a pas des joueurs comme Kévin De Bruyne… La période récente fait que le discours change un peu dans les objectifs, mais l’exigence reste la même. La période qui vient de se terminer était importante à mes yeux car elle révèle beaucoup de choses. Finalement, les équipes qui sont en haut sont forcément meilleures que nous », a reconnu l’ancien international français, pour qui le SM Caen ne peut que s’incliner face à des équipes comme Aubagne, Le Puy, Fleury ou Concarneau, qui sont en effet devant au classement.

Des déclarations lucides ou inquiétantes, selon le côté où on se trouve, mais qui démontrent que Malherbe est désormais, aux yeux de son entraîneur, à sa place sportivement en National, et pas dans les premiers rôles. Le projet Mbappé parait bien loin.