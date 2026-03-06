ICONSPORT_284459_0133

De Bruyne à Caen, Clichy peut toujours attendre

SMC06 mars , 11:00
parGuillaume Conte
0
Le SM Caen végète en National, et n'a désormais plus aucune chance de remonter en Ligue 2. Son nouvel entraîneur Gaël Clichy fait un constat un brin désabusé.
Le changement d’entraîneur en cours de saison n’a pas vraiment fait évoluer les choses au SM Caen. Une petite victoire face à Fleury, trois nuls et trois défaites, il n’y a clairement pas eu d’effet Gaël Clichy. Dans le SM Caen de Kylian Mbappé, l’idée est désormais d’assurer le maintien en National, où seuls les deux derniers descendent heureusement. Avec huit points d’avance, l’objectif est aussi minimaliste que jouable. Mais à D’Ornano, on rêve forcément de plus avec une remontée en Ligue 2 le plus vite possible.

Pas d'effet Clichy à Caen

Une chose impossible aux yeux de Gaël Clichy, qui s’est confié à Ouest-France sur le niveau de son équipe, et souligne qu’il ne peut pas viser plus qu’une place dans le ventre mou avec cet effectif. « Il n’y a pas de décompression. Je me force à dire aux joueurs qu’au niveau où on est, on n’a pas le luxe de décompresser. On peut se louper, être moins performant parce que ça fait partie du sport, mais on n’est pas premiers, on n’a pas vingt points d’avance, on n’a pas des joueurs comme Kévin De Bruyne… La période récente fait que le discours change un peu dans les objectifs, mais l’exigence reste la même. La période qui vient de se terminer était importante à mes yeux car elle révèle beaucoup de choses. Finalement, les équipes qui sont en haut sont forcément meilleures que nous », a reconnu l’ancien international français, pour qui le SM Caen ne peut que s’incliner face à des équipes comme Aubagne, Le Puy, Fleury ou Concarneau, qui sont en effet devant au classement.
Des déclarations lucides ou inquiétantes, selon le côté où on se trouve, mais qui démontrent que Malherbe est désormais, aux yeux de son entraîneur, à sa place sportivement en National, et pas dans les premiers rôles. Le projet Mbappé parait bien loin.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279495_0031
PSG

Le PSG dévoile son groupe contre Monaco

Ligue 1
Ligue 1

OM-Lille fixé au 22 mars à 17h15

ICONSPORT_360753_0221
OM

OM : Beye viré dans trois mois, ça ne fait aucun doute

Fil Info

06 mars , 11:09
Le PSG dévoile son groupe contre Monaco
06 mars , 11:06
OM-Lille fixé au 22 mars à 17h15
06 mars , 10:40
OM : Beye viré dans trois mois, ça ne fait aucun doute
06 mars , 10:20
Le Real Madrid craint une rouste contre Manchester City
06 mars , 10:00
OM : Longoria et Benatia, la raison du clash dévoilée
06 mars , 9:30
OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter
06 mars , 9:00
L'ASSE place une pépite dans une équipe prestigieuse
06 mars , 8:40
PSG : Marquinhos inquiète Paris

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

parce que ca m'interesse son avis j'ai envie de rigoler un peu lol

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Tu veux qu’il t’explique quoi pour lui le foot cest 22 gars un ballon et des arbitres ça s’arrête là quand l’arbitre de touche lève le drapeau il croit que c’est le départ de la course

OM : Beye viré dans trois mois, ça ne fait aucun doute

L’intérim lui trouvera une autre mission

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

mdr tu fais toujours rire pourquoi on ne meritais pas d'egaliser explique

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Mdr quel bouffon tu fait mon pauvre avoue t’étais plein de rage quand on a égalisé plutôt

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading