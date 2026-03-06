De Bruyne à Caen, Clichy peut toujours attendre

parce que ca m'interesse son avis j'ai envie de rigoler un peu lol
Tu veux qu’il t’explique quoi pour lui le foot cest 22 gars un ballon et des arbitres ça s’arrête là quand l’arbitre de touche lève le drapeau il croit que c’est le départ de la course
L’intérim lui trouvera une autre mission
mdr tu fais toujours rire pourquoi on ne meritais pas d'egaliser explique
Mdr quel bouffon tu fait mon pauvre avoue t’étais plein de rage quand on a égalisé plutôt
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
💬 Gaël Clichy « Le club m’a proposé de recruter des joueurs en janvier mais ce n’était pas l’idée. Je ne pouvais pas remplacer des joueurs sans avoir pu me faire ma propre idée. » #SMCaen #SMCLBC