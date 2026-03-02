Matte Smets ICONSPORT_274629_0012

Le PSG craque pour quatre pépites en Belgique

PSG02 mars , 13:40
parCorentin Facy
1
Le PSG se prépare à un mercato estival animé et souhaite se renforcer à plusieurs postes pour étoffer son effectif. Luis Campos a notamment les yeux rivés sur le championnat belge, qui regorge de pépites.
Les supporters du Paris Saint-Germain n’ont toujours pas digéré le mercato très calme du club de la capitale l’été dernier. En faisant venir uniquement Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, Luis Campos s’est attiré les foudres des observateurs du club Bleu et Rouge. Le PSG paie aujourd’hui le prix fort de ce mercato conservateur avec un effectif à bout de souffle et qui tire la langue, Luis Enrique n’ayant pas suffisamment de solutions pour faire tourner. L’été prochain sera donc celui de tous les changements au Paris SG avec de nombreuses arrivées prévues.
A en croire le site Sporza, le directeur sportif portugais a notamment les yeux rivés sur le championnat portugais. Quatre joueurs de Genk ont notamment tapé dans l’oeil de l’ex-directeur sportif de l’AS Monaco : le défenseur central Matte Smets (22 ans), le latéral gauche Yaimar Medina (21 ans), le latéral droit Zakaria El Ouahdi (24 ans) et le milieu offensif Konstantinos Karetsas (18 ans). Il n’est évidemment pas question pour le Paris Saint-Germain de faire une razzia à Genk en recrutant quatre joueurs en provenance du même club.

Luis Campos surveille 4 joueurs de Genk

Mais le directeur sportif parisien Luis Campos a observé plusieurs rencontres de la formation belge ces dernières semaines et a coché le nom de ces quatre joueurs. Ils vont désormais faire l’objet d’un suivi approfondi de la part de la cellule de recrutement du PSG lors de cette deuxième partie de saison et l’un d’entre eux pourrait être une cible sérieuse du champion d’Europe en titre lors du prochain mercato.
Ce scouting intense en Belgique prouve en tout cas que le Paris Saint-Germain a compris la leçon en affichant une réelle volonté de se renforcer et de recruter en masse l’été prochain. Cela plaira certainement à Luis Enrique, déçu de ne pas compter suffisamment de solutions au sein de son effectif pour faire souffler certains cadres en ce début d’année 2026. Reste maintenant à voir quels seront les joueurs qui feront l’objet d’une offre de la part du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

Lire aussi

Il en a marre d’Arsenal, il ne pense qu’au PSGIl en a marre d’Arsenal, il ne pense qu’au PSG
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_360351_0247
PSG

Alerte au PSG : « Ils sont rincés, ils sont morts »

ICONSPORT_283297_0011
FC Nantes

Nantes : Kantari sauve sa place malgré la défaite

Shéhérazade Semsar-de Boisséson
OM

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas

Fil Info

02 mars , 15:30
Alerte au PSG : « Ils sont rincés, ils sont morts »
02 mars , 15:00
Nantes : Kantari sauve sa place malgré la défaite
02 mars , 14:30
OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille
02 mars , 14:00
Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas
02 mars , 13:20
ASSE : Rennes et Lille s'affrontent pour débaucher un Vert
02 mars , 13:00
OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon
02 mars , 12:40
OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille
02 mars , 12:20
PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

Pas sur...et la cup aussi ça devient une obligation pour marseille

OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

Le seul classement qui compte c'est celui a la fin de la 34eme journée!! Là les mouches ont clairement changé d'ane et less ardines termineront devant les quenelles sans problemes... Tu verras...

PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Moi je regrette etikite... car autre 9 je vois pas qui l.martinez ? Pas facile de trouver le bon

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

J te comprends, la pillule doit être dure a avaler.... ROAD TO SEVEN SEASONS WITHOUT CHAMPONS LEague! L 'histoire est en marche!!

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

blablabla deja j'ai pas les meme stats de plus tu peux frapper au but 30 fois si elle sont molles et sur le gardien voila 7 tirs cadré pour marseille pour 18 tirs 6 pour lyon pour 12 tirs xg 1.5 lyon contre 2.3 marseille 4 grosse occasion lyon 3 marseille le seul qui est ridicule ici c'est toi comme toujours d'ailleurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading