Le PSG craque pour quatre pépites en Belgique

Le PSG se prépare à un mercato estival animé et souhaite se renforcer à plusieurs postes pour étoffer son effectif. Luis Campos a notamment les yeux rivés sur le championnat belge, qui regorge de pépites.

Les supporters du Paris Saint-Germain n’ont toujours pas digéré le mercato très calme du club de la capitale l’été dernier. En faisant venir uniquement Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, Luis Campos s’est attiré les foudres des observateurs du club Bleu et Rouge. Le PSG paie aujourd’hui le prix fort de ce mercato conservateur avec un effectif à bout de souffle et qui tire la langue, Luis Enrique n’ayant pas suffisamment de solutions pour faire tourner. L’été prochain sera donc celui de tous les changements au Paris SG avec de nombreuses arrivées prévues.

A en croire le site Sporza, le directeur sportif portugais a notamment les yeux rivés sur le championnat portugais. Quatre joueurs de Genk ont notamment tapé dans l’oeil de l’ex-directeur sportif de l’AS Monaco : le défenseur central Matte Smets (22 ans), le latéral gauche Yaimar Medina (21 ans), le latéral droit Zakaria El Ouahdi (24 ans) et le milieu offensif Konstantinos Karetsas (18 ans). Il n’est évidemment pas question pour le Paris Saint-Germain de faire une razzia à Genk en recrutant quatre joueurs en provenance du même club.

Luis Campos surveille 4 joueurs de Genk

Mais le directeur sportif parisien Luis Campos a observé plusieurs rencontres de la formation belge ces dernières semaines et a coché le nom de ces quatre joueurs. Ils vont désormais faire l’objet d’un suivi approfondi de la part de la cellule de recrutement du PSG lors de cette deuxième partie de saison et l’un d’entre eux pourrait être une cible sérieuse du champion d’Europe en titre lors du prochain mercato.

Ce scouting intense en Belgique prouve en tout cas que le Paris Saint-Germain a compris la leçon en affichant une réelle volonté de se renforcer et de recruter en masse l’été prochain. Cela plaira certainement à Luis Enrique, déçu de ne pas compter suffisamment de solutions au sein de son effectif pour faire souffler certains cadres en ce début d’année 2026. Reste maintenant à voir quels seront les joueurs qui feront l’objet d’une offre de la part du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.