L'ASSE place une pépite dans une équipe prestigieuse

Revenue aux commandes de la Ligue 2, l'AS Saint-Étienne doit réfléchir à son effectif en Ligue 1. Cela tombe bien, une de ses pépites intègre l'équipe des meilleurs espoirs de Ligue 2, il s'agit de Kévin Pedro.

Pur produit du centre de formation de l'ASSE, le natif de Carcassonne est désormais très suivi par des clubs de Ligue 1, puisque les noms de Lille, Rennes et Strasbourg sont déjà évoqués. Mais à 20 ans, Kévin Pedro restera probablement à Saint-Étienne si les Verts remontent en Ligue 1 en fin de saison. Le 1er janvier dernier, et quelques mois après avoir signé son premier contrat pro avec l'AS Saint-Étienne, Kévin Pedro a prolongé jusqu'en 2030, preuve de la confiance placée en lui par les dirigeants stéphanois.

L'ASSE tient une pépite défensive

Il est vrai que le jeune défenseur central, replacé à droite cette saison, a réussi des matchs aboutis cette saison, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il figure ce vendredi dans l'équipe type des plus belles promesses établie par le quotidien L'Equipe. Cette équipe composée uniquement de joueurs de 21 ans et moins met en avant ceux qui ont déjà un avenir très prometteur à l'échelon supérieur. « Kévin Pedro, longtemps central, effectue une première saison de latéral bluffante. Dominant dans le duel, il a un arsenal technique abouti », écrit Hugo Delom concernant le jeune défenseur de l'AS Saint-Etienne.

Reste à espérer que même s'il a encore quatre ans de contrat avec l'ASSE, Kévin Pedro ne fasse pas l'objet d'une offre capable de renverser la table et d'inscrire sa carrière loin de Geoffroy-Guichard. Si les Verts montent en Ligue 1, le défenseur de 20 ans sera forcément moins tenté de partir, mais la perspective de rejoindre un club capable de jouer l'Europe sans traîner peut forcément faire réfléchir le jeune joueur.