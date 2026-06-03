Mason Greenwood sur le départ de Marseille
Mason Greenwood ne fait pas peur aux clubs européens

OM : Mason Greenwood à Rome, tout s'accèlère

OM03 juin , 8:00
parClaude Dautel
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Au moment où l'OM traverse une grave crise financière, la vente de Mason Greenwood est la solution la plus rapide pour régler une partie des problèmes. Cela tombe bien, l'AS Rome a subitement accéléré dans ce dossier.
Les dirigeants romains ne sont ni sourds, ni aveugles, et ils ont bien compris que du côté de l'Olympique de Marseille il fallait impérativement vendre des joueurs pour tenter de combler une partie du déficit colossal, lequel risque même de priver l'OM d'Europa Ligue. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, ce mercredi, l'AS Rome a fait de l'attaquant anglais sa priorité absolue pour renforcer son attaque, et les premiers contacts avec l'Olympique de Marseille sont attendus dans les prochains jours afin de tenter de trouver un accord rapide. Du côté de la Roma, ce dossier est même devenu une obsession pour Gian Piero Gasperini, l'entraîneur italien ayant réclamé auprès de ses dirigeants ce renfort spécifique pour son animation offensive. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, à l'inverse de Marseille, le club de la capitale italienne ne veut pas faire de la figuration et la venue de Mason Greenwood est considérée comme un joker dans cette compétition. Il y a toutefois un problème.

La Roma arrive à Marseille pour Greenwood

Financièrement, l'Olympique de Marseille sait que Mason Greenwood est le joueur le plus valorisé de son vestiaire, mais que pour le faire venir Pablo Longoria a accepté de reverser une partie conséquente (40%) de la plus-value faite sur son transfert à Manchester United. Sachant que l'OM a payé 26 millions d'euros pour le faire venir des Red Devils, il est impossible de brader l'attaquant. Selon Gianluca Di Marzio, l'OM réclame au moins 50 millions d'euros pour céder Greenwood, une somme que pour l'instant l'AS Rome refuse de mettre, le club italien voulant dépenser au maximum 40 millions d'euros, selon plusieurs sources transalpines. De son côté, TuttomercatoWeb confirme cette offre imminente de la Roma, et évoque 40 millions d'euros, plus un ou deux joueurs. De quoi confirmer la détermination des Giallorossi dans ce dossier.
Pour Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le choix de vendre ou ne pas vendre Mason Greenwood n'est pas simple. Car si financièrement la cession du joueur anglais est une solution rapide de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'Olympique de Marseille, laisser partir un joueur qui reste sur une saison à 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues serait le signal d'une vraie baisse des ambitions sportives. Et du côté des supporters de l'OM, on ne semble pas encore prêts à entendre ce message. Quoi qu'il en soit, les choses devraient bouger très rapidement pour Greenwood, qui selon certaines sources, a déjà rendu les clés de sa maison en Provence. A noter qu'en Italie, la signature possible de Mason Greenwood à l'AS Rome n'a, pour l'instant, provoqué aucun début de polémique.
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Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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