PSG : Manchester City s'attaque à Doué, l'offre est colossale

Manchester City a un coup de coeur pour Désiré Doué et prépare une offre colossale pour s’attacher les services du milieu offensif du PSG lors du prochain mercato estival.

Recruté au Stade Rennais pour 50 millions d’euros il y a un an et demi, Désiré Doué a confirmé tous les espoirs placés en lui depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. En l’espace de quelques mois, le joueur formé en Bretagne s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique et a connu ses premières sélections en équipe de France. Capable de briller dans toutes les positions en attaque ou au milieu de terrain, Désiré Doué est logiquement convoité par les plus grands clubs en Europe.

180 millions d'euros pour Désiré Doué ?

C’est par exemple le cas de Manchester City. Après avoir mis la main sur Rayan Cherki l’été dernier, Pep Guardiola rêve de faire venir un nouveau grand talent du football français en juin prochain. Selon les informations du site Fichajes, Manchester City fait clairement de Désiré Doué sa piste prioritaire pour renforcer son secteur offensif l’été prochain. Et après avoir misé 30 millions d’euros sur Cherki, l’actuel dauphin d’Arsenal est cette fois prêt à faire sauter la banque.

Une offre à hauteur de 180 millions d’euros serait dans les tuyaux et pourrait arriver sur le bureau de Luis Campos de la part des Citizens. Une proposition XXL qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de réaliser une incroyable plus-value sur Désiré Doué en vendant le joueur formé à Rennes pour 130 millions d’euros de plus que son prix d’achat. Reste que du côté de la capitale française, un départ du numéro 14 n’est pas du tout à l’ordre du jour.

Désiré Doué est sous contrat jusqu’en juin 2029 et pourrait même prolonger dans les mois à venir. A seulement 20 ans, il est considéré par Luis Enrique comme l’un des joueurs les plus prometteurs au monde et l’ex-sélectionneur de l’Espagne n’a pas du tout l’intention de s’en séparer. Il faudrait donc un gros concours de circonstance pour voir Désiré Doué faire ses valises. Mais au vu des sommes annoncées et des moyens de Manchester City, la prudence est de mise au PSG où l’on espère que le natif d’Angers ne sera pas tenté à l’idée de découvrir le championnat anglais.