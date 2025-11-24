ICONSPORT_274852_0137

PSG : Manchester City s'attaque à Doué, l'offre est colossale

PSG24 nov. , 12:00
parCorentin Facy
1
Manchester City a un coup de coeur pour Désiré Doué et prépare une offre colossale pour s’attacher les services du milieu offensif du PSG lors du prochain mercato estival.
Recruté au Stade Rennais pour 50 millions d’euros il y a un an et demi, Désiré Doué a confirmé tous les espoirs placés en lui depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. En l’espace de quelques mois, le joueur formé en Bretagne s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique et a connu ses premières sélections en équipe de France. Capable de briller dans toutes les positions en attaque ou au milieu de terrain, Désiré Doué est logiquement convoité par les plus grands clubs en Europe.

180 millions d'euros pour Désiré Doué ?

C’est par exemple le cas de Manchester City. Après avoir mis la main sur Rayan Cherki l’été dernier, Pep Guardiola rêve de faire venir un nouveau grand talent du football français en juin prochain. Selon les informations du site Fichajes, Manchester City fait clairement de Désiré Doué sa piste prioritaire pour renforcer son secteur offensif l’été prochain. Et après avoir misé 30 millions d’euros sur Cherki, l’actuel dauphin d’Arsenal est cette fois prêt à faire sauter la banque.
Une offre à hauteur de 180 millions d’euros serait dans les tuyaux et pourrait arriver sur le bureau de Luis Campos de la part des Citizens. Une proposition XXL qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de réaliser une incroyable plus-value sur Désiré Doué en vendant le joueur formé à Rennes pour 130 millions d’euros de plus que son prix d’achat. Reste que du côté de la capitale française, un départ du numéro 14 n’est pas du tout à l’ordre du jour.
Désiré Doué est sous contrat jusqu’en juin 2029 et pourrait même prolonger dans les mois à venir. A seulement 20 ans, il est considéré par Luis Enrique comme l’un des joueurs les plus prometteurs au monde et l’ex-sélectionneur de l’Espagne n’a pas du tout l’intention de s’en séparer. Il faudrait donc un gros concours de circonstance pour voir Désiré Doué faire ses valises. Mais au vu des sommes annoncées et des moyens de Manchester City, la prudence est de mise au PSG où l’on espère que le natif d’Angers ne sera pas tenté à l’idée de découvrir le championnat anglais.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277974_0197
OL

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

ICONSPORT_277701_0201
Paris Sportifs

Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros

ICONSPORT_274910_0616
OM

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

ICONSPORT_277997_0063
LOSC

LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio

Fil Info

15:40
OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon
15:20
Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros
15:00
OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique
14:30
LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio
14:00
Nasser Al-Khelaifi à Milan, l'Inter enrage
13:40
L'OL s'est lourdement trompé, un journaliste se lâche
13:20
OM : Facundo Medina absent encore un mois
13:00
PSG : Le Qatar met 300 ME pour un achat historique
12:40
OL : Le cas Endrick fait exploser Madrid

Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading