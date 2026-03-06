Frank McCourt
Medhi Benatia, Pablo Longoria et Frank McCourt - Olympique de Marseille

OM : McCourt a perdu le contrôle de Marseille

OM06 mars , 18:00
parClaude Dautel
0
Le propriétaire de l'OM a voulu reprendre la main, mais les choses tournent au fiasco pour Frank McCourt. Rien ne va plus en interne du côté de Marseille.
L'homme d'affaires américain ne se doutait pas que c'était le début d'une séquence cauchemardesque qui se préparait pour l'Olympique de Marseille lorsqu'il a assisté au triomphe de l'OM contre Rennes en Coupe de France le 3 février. Car depuis, tout est parti en vrille, et Frank McCourt a pris des décisions qui ont totalement remis à zéro le projet de trois ans initié par Pablo Longoria avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Et les fuites commencent à se multiplier sur l'état réel du club phocéen au moment où Marseille ne doit plus se rater en Ligue 1.

L'OM en plein flou au pire moment

Un mois plus tard, l'OM n'a plus de président, a changé d'entraîneur et a un directeur du football qui devrait quitter le club en fin de saison. Sportivement, l'Olympique de Marseille a été éliminé de manière pathétique en Ligue des champions, et que dire de sa sortie de route en Coupe de France face au TFC. La saison n'est pas finie, mais le Bostonien paraît avoir totalement perdu la main au moment où il cherche un partenaire pour investir dans l'OM.
A en croire les journalistes de L'Equipe, rien ne va plus en interne du côté de l'Olympique de Marseille où les dirigeants actuels ne semblent pas réellement être attachés plus que cela à leurs différentes fonctions. « La notion d'avenir proche est toujours un concept vague à Marseille mais elle l'est un peu plus en ce moment, autour d'un propriétaire aux intentions de moins en moins lisibles, d'une vice-présidente du conseil de surveillance, Shéhérazade Semsar-de Boisséson, véritable patronne du club obnubilée par les instances parisiennes, d'un président intérimaire, Alban Juster, effacé, qui s'est éclipsé seul, sac à dos rehaussé, du stade, d'un futur-ex directeur sportif Medhi Benatia (départ toujours prévu en juin) et d'un entraîneur déjà fragilisé », explique le média sportif.
A la veille de croiser une nouvelle fois la route de Toulouse, mais cette fois en Ligue 1, Habib Beye et ses joueurs ont tout intérêt à retrouver leurs esprits. Car une défaite samedi au Stadium pourrait provoquer une réaction brutale du côté de Marseille, où les associations de supporters semblent désormais à bout de nerfs. Frank McCourt est conscient que pour trouver un investisseur capable de l'aider ou même d'acheter l'Olympique de Marseille, il faut que le climat soit apaisé. Mais c'est lui, personne d'autre, qui doit assumer l'énorme tempête traversée actuellement.
0
Derniers commentaires

OL : Sale blessure pour un cadre

Mata sera là. C'est contre Le Havre sa suspension

José Mourinho envoyé au PSG par Jorge Mendes ?

Mais c est quoi ces vieilles rumeurs ?

L’OM prépare une immense vague de départs

Tu réponds à côté là mon foutre. Donc ces 5 dernières années ils se sont qualifiés en LDC ? C’est ce que tu as écrits plus haut. C’est qui le footix a son papa? Tiens donc qui est ridicule? Et puis toi on sait même pas qui tu supportes au final et tu parles de footixerie?? T’es fascinant…

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

Balerdi c est quand même plus confirmé que Imbert et vu dans la situation que l on ai je pense qu'il va falloir faire confiance à notre centre de formation et faire quelques bonnes pioche a côté

OL : Sale blessure pour un cadre

Non purée après il revient!!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

