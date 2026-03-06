OM : McCourt a perdu le contrôle de Marseille

Le propriétaire de l'OM a voulu reprendre la main, mais les choses tournent au fiasco pour Frank McCourt. Rien ne va plus en interne du côté de Marseille.

L'homme d'affaires américain ne se doutait pas que c'était le début d'une séquence cauchemardesque qui se préparait pour l'Olympique de Marseille lorsqu'il a assisté au triomphe de l'OM contre Rennes en Coupe de France le 3 février. Car depuis, tout est parti en vrille, et Frank McCourt a pris des décisions qui ont totalement remis à zéro le projet de trois ans initié par Pablo Longoria avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Et les fuites commencent à se multiplier sur l'état réel du club phocéen au moment où Marseille ne doit plus se rater en Ligue 1

L'OM en plein flou au pire moment

A en croire les journalistes de L'Equipe, rien ne va plus en interne du côté de l'Olympique de Marseille où les dirigeants actuels ne semblent pas réellement être attachés plus que cela à leurs différentes fonctions. « La notion d'avenir proche est toujours un concept vague à Marseille mais elle l'est un peu plus en ce moment, autour d'un propriétaire aux intentions de moins en moins lisibles, d'une vice-présidente du conseil de surveillance, Shéhérazade Semsar-de Boisséson, véritable patronne du club obnubilée par les instances parisiennes, d'un président intérimaire, Alban Juster, effacé, qui s'est éclipsé seul, sac à dos rehaussé, du stade, d'un futur-ex directeur sportif Medhi Benatia (départ toujours prévu en juin) et d'un entraîneur déjà fragilisé », explique le média sportif.

A la veille de croiser une nouvelle fois la route de Toulouse, mais cette fois en Ligue 1, Habib Beye et ses joueurs ont tout intérêt à retrouver leurs esprits. Car une défaite samedi au Stadium pourrait provoquer une réaction brutale du côté de Marseille, où les associations de supporters semblent désormais à bout de nerfs. Frank McCourt est conscient que pour trouver un investisseur capable de l'aider ou même d'acheter l'Olympique de Marseille, il faut que le climat soit apaisé. Mais c'est lui, personne d'autre, qui doit assumer l'énorme tempête traversée actuellement.