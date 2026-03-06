Geoffroy Guichard ASSE ICONSPORT_356158_0006

Geoffroy-Guichard vendu à l'ASSE pour 35 millions d'euros ?

ASSE06 mars , 19:00
parCorentin Facy
0
Candidat à la mairie de Saint-Etienne, Éric Le Jaouen s'est prononcé en faveur d’une vente du stade Geoffroy-Guichard à l’ASSE. Le montant estimé de l’enceinte stéphanoise est de 35 millions d’euros.
L’ASSE s’invite dans le débat des élections municipales à Saint-Etienne. Comme à Paris, il est question de stade et d’une possible vente de l’enceinte utilisée par le club stéphanois. Geoffroy-Guichard appartiendra-t-il un jour à l’ASSE ? Il n’en a pas été question ces dernières années, mais l’élection municipale pourrait relancer le débat en fonction de son résultat. Candidat ‘Horizons’, Éric Le Jaouen a ouvert la porte à une vente du stade Geoffroy-Guichard à l’AS Saint-Etienne dans une interview accordée au Progrès.
« Le modèle du stade devra être discuté pendant le mandat. Et je suis favorable à une transmission du stade au club. Je ne veux pas imposer cette option mais ouvrir le débat sur ce stade qui est notre tour Eiffel » a-t-il expliqué alors que la convention d’occupation du domaine public établie entre la métropole stéphanoise et l’ASSE arrivera à échéance en 2030. La raison de cette vente souhaitée par Éric Le Jaouen ? Le coût trop important de Geoffroy-Guichard, qu’il chiffre à 6 millions d’euros par an au contribuable de la métropole.

Un candidat à la mairie veut vendre le stade

Un chiffre qui fait débat puisque Jean-Luc Degraix, vice-président de Saint-Étienne métropole, l’estime davantage autour de 3 millions d’euros. Le Jaouen, candidat à la mairie lors de cette élection municipale, juge que la vente du stade à l’ASSE pourrait rapporter 35 millions d’euros à la collectivité. Il s’appuie notamment sur l’exemple de la vente du stade Bollaert par la ville au RC Lens.

