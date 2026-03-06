Geoffroy-Guichard vendu à l'ASSE pour 35 millions d'euros ?

Candidat à la mairie de Saint-Etienne, Éric Le Jaouen s'est prononcé en faveur d’une vente du stade Geoffroy-Guichard à l’ASSE. Le montant estimé de l’enceinte stéphanoise est de 35 millions d’euros.

L’ASSE s’invite dans le débat des élections municipales à Saint-Etienne . Comme à Paris, il est question de stade et d’une possible vente de l’enceinte utilisée par le club stéphanois. Geoffroy-Guichard appartiendra-t-il un jour à l’ASSE ? Il n’en a pas été question ces dernières années, mais l’élection municipale pourrait relancer le débat en fonction de son résultat. Candidat ‘Horizons’, Éric Le Jaouen a ouvert la porte à une vente du stade Geoffroy-Guichard à l’AS Saint-Etienne dans une interview accordée au Progrès.

« Le modèle du stade devra être discuté pendant le mandat. Et je suis favorable à une transmission du stade au club. Je ne veux pas imposer cette option mais ouvrir le débat sur ce stade qui est notre tour Eiffel » a-t-il expliqué alors que la convention d’occupation du domaine public établie entre la métropole stéphanoise et l’ASSE arrivera à échéance en 2030. La raison de cette vente souhaitée par Éric Le Jaouen ? Le coût trop important de Geoffroy-Guichard, qu’il chiffre à 6 millions d’euros par an au contribuable de la métropole.

Un candidat à la mairie veut vendre le stade

Un chiffre qui fait débat puisque Jean-Luc Degraix, vice-président de Saint-Étienne métropole, l’estime davantage autour de 3 millions d’euros. Le Jaouen, candidat à la mairie lors de cette élection municipale, juge que la vente du stade à l’ASSE pourrait rapporter 35 millions d’euros à la collectivité. Il s’appuie notamment sur l’exemple de la vente du stade Bollaert par la ville au RC Lens.

« Le club a acheté son stade pour 27 millions d’euros en intégrant une clause d’interdiction du “naming” sur vingt ans. On pourrait imaginer aussi une clause similaire pour l’obligation de conservation des kops et une politique tarifaires adaptée » explique-t-il. Voilà en tout cas un débat que personne n’avait vu venir à Saint-Etienne dans la dernière ligne droite de la campagne électorale pour les municipales. Un sujet qui ne manquera pas de passionner les supporters de l’ASSE et les habitants de la ville.