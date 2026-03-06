OL : Lyon a encore un dernier espoir en Coupe de France

Sorti par le Racing Club de Lens (2-2, 4-5 tab) aux portes du dernier carré, l’Olympique Lyonnais fait une croix sur la Coupe de France. En revanche, son stade, le Groupama Stadium, a encore une chance de voir la finale de la compétition en mai prochain.

Je pense que nous méritions plus », a réagi le Portugais en conférence de presse. Sa frustration montre que cette compétition faisait bien partie des objectifs. Ce tournoi représentait le chemin le plus court vers un titre totalement inespéré il y a encore quelques mois. Quatre jours après l’Olympico perdu (3-2) au Vélodrome, Paulo Fonseca éprouvait le même sentiment en Coupe de France. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais , qui estimait son équipe supérieure aux Marseillais dimanche dernier, a jugé l’élimination face au Racing Club de Lens injuste. «», a réagi le Portugais en conférence de presse. Sa frustration montre que cette compétition faisait bien partie des objectifs. Ce tournoi représentait le chemin le plus court vers un titre totalement inespéré il y a encore quelques mois.

Un éventuel sacre en Ligue Europa serait un joli lot de consolation, tout comme une place sur le podium en championnat synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, sans parler de la possibilité d’accueillir la finale de la Coupe de France. Rappelons que la Fédération Française de Football n’a pas encore tranché sur le lieu de cette rencontre décisive. A la date prévue, à savoir le samedi 23 mai, il sera difficile d’accéder au Stade de France en raison de travaux liés au Grand Paris impliquant la fermeture des lignes B et D du RER. L’instance a donc lancé un appel aux candidatures pour trouver une autre enceinte.

Lens et Nice étant demi-finalistes, les dossiers de Bollaert et de l’Allianz Riviera devraient être mis de côté. En revanche, l’élimination des Gones permet au Groupama Stadium de se retrouver en bonne position. A noter tout de même que la FFF peut aussi avancer la finale au vendredi 22 mai pour la laisser au Stade de France. L’hypothèse est rendue possible suite à l’élimination de l’Olympique Lyonnais, toujours en course en Ligue Europa dont la finale se jouera deux jours plus tôt, soit le mercredi 20 mai.