Lens prolonge le contrat de Florian Sotoca

Lens a annoncé ce vendredi la prolongation du contrat de Florian Sotoca. L’attaquant de 35 ans est désormais lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2027.

« Le plaisir d’annoncer la prolongation de Flo’ pour une saison supplémentaire est partagé par l’ensemble du club. Plus que notre capitaine, il est un symbole qui incarne l’esprit lensois à travers sa fidélité, son humilité et sa simplicité. Au quotidien, l’exigence et l’énergie positive qu’il met dans le travail sont des moteurs pour le groupe. Son rôle a évolué cette saison, mais il démontre chaque jour que l’on peut compter sur lui pour être performant et tirer les autres vers le haut. Flo’ est aujourd’hui le doyen du vestiaire en termes de vécu. S’appuyer sur des repères comme lui est essentiel pour continuer à avancer tout en restant connectés à nos valeurs, dont il est l’un des garants au sein de l’effectif » a commenté le directeur sportif lensois Jean-Louis Lecca sur le site officiel du club.