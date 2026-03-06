16_9_flo2
image RC Lens

Lens prolonge le contrat de Florian Sotoca

Lens06 mars , 19:01
parCorentin Facy
0
Lens a annoncé ce vendredi la prolongation du contrat de Florian Sotoca. L’attaquant de 35 ans est désormais lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2027.
« Le plaisir d’annoncer la prolongation de Flo’ pour une saison supplémentaire est partagé par l’ensemble du club. Plus que notre capitaine, il est un symbole qui incarne l’esprit lensois à travers sa fidélité, son humilité et sa simplicité. Au quotidien, l’exigence et l’énergie positive qu’il met dans le travail sont des moteurs pour le groupe. Son rôle a évolué cette saison, mais il démontre chaque jour que l’on peut compter sur lui pour être performant et tirer les autres vers le haut. Flo’ est aujourd’hui le doyen du vestiaire en termes de vécu. S’appuyer sur des repères comme lui est essentiel pour continuer à avancer tout en restant connectés à nos valeurs, dont il est l’un des garants au sein de l’effectif » a commenté le directeur sportif lensois Jean-Louis Lecca sur le site officiel du club.
0
Derniers commentaires

OL : Lyon a encore un dernier espoir en Coupe de France

FonFon nous les brise dès qu’il ouvre sa tronche. On finit par espérer une prochaine défaite … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt a perdu le contrôle de Marseille

En a t-il pris vraiment le contrôle ? 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

… A chaque fois, les buts de Rémi Himbert n’ont pas permis à l’OL d’éviter la défaite.… Et pis c’est tout. 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

dijaya . mdr . tu as raison

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

j'approuve . c'était mieux avant saammm

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading