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PSG : Luis Enrique zappe sa propre fête d'anniversaire

PSG08 mai , 10:00
parNathan Hanini
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Vainqueur du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain défendra son trophée en finale face à Arsenal. Le club de la capitale s’est octroyé un moment festif cette semaine à l’initiative de l'entraîneur, Luis Enrique.
Le Paris Saint-Germain peut encore rêver grand cette saison. Le club de la capitale est toujours en lice pour un nouveau trophée en Ligue 1 et également présent en Ligue des champions. Le PSG sera du déplacement à Budapest le 30 mai prochain pour une nouvelle finale de Ligue des champions, la troisième en six ans. Vainqueur de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles la saison passée, la formation de Luis Enrique va tenter de conserver son titre face à Arsenal. Le technicien espagnol est l’un des grands artisans de ce succès. L’ancien entraîneur du FC Barcelone est désormais adulé de tous au sein du club parisien. Ce jeudi, l'entraîneur de 56 ans a offert un beau cadeau pour fêter la qualification et son anniversaire.

Luis Enrique fête son anniversaire sans être là

Ce jeudi soir, Enrique a réservé une table à son effectif pour fêter son anniversaire. Selon Le Parisien, c’est le restaurant Prunier qui a été choisi par l'ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone. De quoi passer une belle soirée pour son anniversaire. Seul détail précisé par le quotidien, Luis Enrique lui-même n’était pas présent à cet évènement. Le groupe parisien retrouvera rapidement son entraîneur pour préparer la rencontre de Ligue 1 face à Brest ce dimanche avant de jouer ce mercredi leur match de retard à Lens, lieu potentiel d’un nouveau sacre dans l’élite du football français. Par la suite, le club de la capitale n’aura plus qu’un seul objectif, conserver sa couronne en Ligue des champions face à Arsenal le 30 mai prochain. Le PSG pourrait donc devenir le seul club français à compter deux Ligues des champions dans son histoire.

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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

PSG : Bradley Barcola en a marre, il fait ses valises

J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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