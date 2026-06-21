Officiel : Clermont vendu, Stéphane Tessier veut ramener le club en Ligue 1

Dommage il y a quand même mingueza , Celik, tomiyasu, de vrij, Webster libre et bamo meite qui revient et ça éviterai de dépenser des millions que l’OM n’a pas
c'est comme nous Wesh !!!
ils devraient encore virer le coach... jamais 2 sans 3
Il faut qu il dégage
s'il bosse vraiment pourquoi pas... mais j'imagine que si certain ne l'aime pas c'est parce que la post-formation apporte de la concurrence aux minots de Marseille... et à certains avantages acquis ;)... alors qu'il ne faudrait pas voir les choses de cette façon...
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📰 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Coresports Alliance et ABL Finance ont trouvé, ce dimanche 21 juin 2026, un accord portant sur la cession de 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63. 📝 Plus d'infos ➡️ urls.fr/T1_65m