Officiel : Clermont vendu, Stéphane Tessier veut ramener le club en Ligue 1

Changement de propriétaire à Clermont, où Ahmet Schaefer a vendu le club à Stéphane Tessier et sa société.

Présent en Ligue 1 il n’y a pas si longtemps que cela, le Clermont Foot lutte désormais pour sa survie en Ligue 2. En cette fin de saison, le club d’Auvergne souhaitait absolument conclure son rachat avant le passage devant la DNCG, prévu ce mardi 23 juin à 14h30. C’est désormais chose fait selon le communiqué officiel de Clermont Foot.

Le passage devant la DNCG pour valider le rachat

« Coresports Alliance et ABL Finance ont trouvé, ce dimanche 21 juin 2026, un accord portant sur la cession de 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63. Dans le cadre du processus réglementaire encadrant cette opération, M. Ahmet Schaefer, représentant de Coresports Alliance, et M. Stéphane Tessier, représentant d’ABL Finance, seront auditionnés par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) le mardi 23 juin 2026 à 14h30 », a fait savoir le club de Ligue 2.

Le nouveau dirigeant principal est donc Stéphane Tessier, même si le montant de l’opération n’a pas été révélé. Lors de son dernier rachat, Clermont avait été obtenu par Ahmet Schaefer pour 4 millions d’euros. Depuis, l’homme d’affaire suisse a déjà mis 7 millions d’euros de sa poche pour combler le déficit.

Stéphane Tessier est connu dans le monde du football pour avoir été dirigeant à l’OM et à l’ASSE, même s’il n’était pas resté bien longtemps dans le club phocéen. L’objectif de Tessier est néanmoins d’essayer de ramener Clermont en Ligue 1 dans les années à venir, glisse L’Equipe.



