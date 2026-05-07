Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 33e journée

Ligue 108 mai , 00:00
parAlexis Rose
0
33e journée de Ligue 1 :
Vendredi 8 mai
20h45 : RC Lens - FC Nantes (sur Ligue 1+)
Dimanche 10 mai
21h00 : Metz - FC Lorient (sur Ligue 1+ 7)
AJ Auxerre - OGC Nice (sur Ligue 1+ 6)
Le Havre AC - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+ 4)
Toulouse FC - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 3)
Paris Saint-Germain - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 2)
SCO Angers - Strasbourg (sur Ligue 1+ 8)
Monaco - Lille OSC (sur beIN Sports 1)
Stade Rennais - Paris FC (sur Ligue 1+ 5)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
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PSG : Le Bayern enrage, l'arbitre s'est bien planté

Pelao : Je lui ai mis hier la copie écran de la règle concernant le dégagement d'un coéquipier, extraite des "footballrules" de l'IFAB. Et il continue dans son entêtement à nier l'évidence et vouloir inventer les règles à sa convenance.

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Réponds juste à la question posée

La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent

PSG-Rennes en septembre 2024, le rennais marque après avoir touché le ballon du bras, but annulé, et Daniel Bravo qui soutient à l'antenne que le but aurait dû être accordé. Alors que la loi du jeu de l'IFAB dit : "Il y a faute si un joueur marque un but : * Directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle. * Immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle."

La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent

Je parle de l impression generale que donne l arbitrage par désinformations ou méconnaissances des regles Par exemple la plupart des téléspectateurs se laissent influencer par les avis des consultants et medias , qui eux mêmes ne connaissent pas les regles... Je prend en exemple, hier ou rare sont les medias connaissant la regle de la main ds le cadre d un dégagement par un coequipier ou lorsque le ballon touche une autre partie du corps avant la main, tous des le depart influencent negativement le téléspectateur en parlant d erreur d arbitrage, alors qu il s agit en faite de leur propre méconnaissance des regles ... Idem pour la VAR combien connaissent le périmètre d intervention de la VAR, beaucoup ne savent meme pas que la VAR n intervient que ds des cadres bien précis

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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