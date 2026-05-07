L1 : Programme TV et résultats de la 33e journée

La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent

Je parle de l impression generale que donne l arbitrage par désinformations ou méconnaissances des regles Par exemple la plupart des téléspectateurs se laissent influencer par les avis des consultants et medias , qui eux mêmes ne connaissent pas les regles... Je prend en exemple, hier ou rare sont les medias connaissant la regle de la main ds le cadre d un dégagement par un coequipier ou lorsque le ballon touche une autre partie du corps avant la main, tous des le depart influencent negativement le téléspectateur en parlant d erreur d arbitrage, alors qu il s agit en faite de leur propre méconnaissance des regles ... Idem pour la VAR combien connaissent le périmètre d intervention de la VAR, beaucoup ne savent meme pas que la VAR n intervient que ds des cadres bien précis