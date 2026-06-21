ICONSPORT_368717_0264

CdM : Le Japon ne laisse pas une miette dans le stade de Monterrey

Mondial 202621 juin , 13:40
parFoot01 avec Reuters
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Après avoir assisté à la nette victoire de leur équipe face à la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026, les supporters japonais sont restés dans le stade de Monterrey pour ramasser les déchets dans les tribunes.
Cette pratique, connue au Japon sous le nom de 'gomi hiroi', met l'accent sur le soin qu'il faut apporter aux espaces communs.
Ken Okawa, 30 ans, se baissant pour ramasser des gobelets et d'autres déchets sur le sol autour de son siège, se dit heureux de perpétuer cette tradition.
"Nous sommes des invités au Mexique. J'ai été merveilleusement bien accueilli, c’est donc ma façon de montrer ma gratitude", dit-il.
ICONSPORT_368717_0267
Le 'gomi hiroi' est inculqué dès le plus jeune âge au Japon, où l'on apprend aux écoliers à nettoyer leurs propres salles de classe.
Pour Miku Takeya, 41 ans, l'habitude de ranger est devenue une seconde nature.
"Cela fait naturellement partie de notre culture. Nous faisons cela pour nous assurer que tout ce que nous utilisons est laissé propre, afin que la personne suivante puisse s’en servir confortablement", a-t-elle dit.
Les images de supporters japonais nettoyant les stades après les matchs des "Samurai Blue", le surnom de l'équipe nationale, lors de la Coupe du monde en cours sont devenues virales.
Articles Recommandés
ICONSPORT_279864_0235 Bernauer
ASSE

L'ASSE pousse l'un de ses tauliers vers la sortie

ICONSPORT_368431_0023 Barcola
Equipe de France

EdF : Barcola donne un gros mal de tête à Deschamps

Mykhavko
OM

OM : Marseille fonce sur un géant ukrainien

Yan Diomandé ICONSPORT_368690_0060
PSG

Le PSG est prévenu, Leipzig refuse 100ME pour Diomandé

Fil Info

21 juin , 14:00
L'ASSE pousse l'un de ses tauliers vers la sortie
21 juin , 13:20
EdF : Barcola donne un gros mal de tête à Deschamps
21 juin , 13:00
OM : Marseille fonce sur un géant ukrainien
21 juin , 12:40
Le PSG est prévenu, Leipzig refuse 100ME pour Diomandé
21 juin , 12:20
OL : Openda a une bonne raison de signer à Lyon
21 juin , 12:00
L'OM sanctionné par la DNCG, McCourt est prévenu
21 juin , 11:30
EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records
21 juin , 11:00
PSG : 70 ME pour Bouaddi, Luis Campos va craquer
21 juin , 10:30
L’OM n’a plus d’argent, Richard recale ce gros salaire

Derniers commentaires

CdM : Le Japon ne laisse pas une miette dans le stade de Monterrey

Bravo

Le PSG est prévenu, Leipzig refuse 100ME pour Diomandé

Ils vont tous casser les couilles à chaque fois qu'on veut un joueur ou c'est comment ?

Le sélectionneur iranien crie au complot avant de défier la Belgique

La coupe du monde de la honte

L’OM n’a plus d’argent, Richard recale ce gros salaire

Apparemment ça lui propose 5k par mois et des tickets restaurant

OL : Openda a une bonne raison de signer à Lyon

Ce n'est pas à la portée de ce club, car il vaut au moins entre 25 M€ et 30 M€ sans bonus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading