EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records

L'audacieux pari de Nike et de la Fédération française de football est gagnant. Le maillot vert de l'équipe de France bat tous les records, au point de ne plus être disponible à la vente et cela pour au moins quinze jours.

Quelques semaines avant le départ de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers aux Etats-Unis, la Fédération française de football et Nike ont dévoilé les nouveaux maillots de l'équipe de France pour le Mondial 2026 . Le maillot domicile est plutôt classique avec un bleu désormais habituel, mais la tunique extérieur est une vraie innovation. En hommage à la ville de New-York et notamment à sa célèbre statut de la Liberté, la FFF et Nike ont conçu un maillot extérieur de couleur verte.

Parfois critiqué sur les réseaux sociaux au moment de sa sortie, ce maillot fait finalement un énorme carton. Selon les informations de RMC, c'est de loin le maillot le plus vendu des deux depuis le début de la Coupe du monde. La preuve, le maillot vert de l'équipe de France est en rupture de stock sur le site officiel de la FFF ainsi que dans tous les points de vente. La radio précise même qu'il va falloir attendre entre 10 et 15 jours pour que le maillot soit de nouveau disponible à la vente.

Un maillot vert qui fait un énorme carton