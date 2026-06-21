EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records

Un mal pour un bien !!!! Il faut se rendre à l'évidence on ne peut plus continuer à verser des salaires à des joueurs qui qui qu'on en dise ne sont que de passage.Notre niveau aujourd'hui et ce depuis maintenant plusieurs années est en berne. Seule la ferveur de nos supporters demeure. Pers j'ai connu ce club en deuxième division avec plus de 30000 personnes au stade. Il faut trouver une identité nouvelle avec des joueurs qui mouille le maillot prenant l'exemple de lyon qui avec tous les problèmes rencontrés à déjouer tous les pronostics.
La Fédération Tunisienne a fait n'importe quoi en virant Lamouchi en pleine Coupe du Monde. La vérité... c'est que l'équipe de la Tunisie était trop faible pour participer à cette Coupe du Monde. Au moins... il y en a un qui a été malin comme un renard et qui s'en est mis plein les poches. ^^
C’est surtout son très gros salaire avec peu de rendement. Faut tourner la page et arrêter les dégâts, mais c’est sûr que ça n’aura pas été un succès malgré quelques rares bonnes performances
Dommage. Trop de soucis physiques mais c'est un bon joueur, qui vaut normalement plus que 7M
On dirait un pyjama
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🚨 𝗘́𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘̀𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗘𝗫𝗧𝗘́𝗥𝗜𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 ! 🇫🇷👕 En pleine Coupe du Monde, le maillot extérieur « vert menthe » de l'Équipe de France est quasiment introuvable. ▪ Rupture de stock sur la boutique de la FFF❌ ▪ Rupture de